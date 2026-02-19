Buscador
Libreville, le vendredi 20 février 2026
13e ANNÉE
Gabon : Un gang de braqueuses de charme sème la terreur chez les maris infidèles à Fougamou

Publié le 19 février 2026 à 14h36min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Ader Yadano
Société
Gabon : Un gang de braqueuses de charme sème la terreur chez les maris infidèles à Fougamou © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

L’infidélité n’est plus sans conséquences fâcheuses à Fougamou (Ngounié, sud du Gabon), une petite ville d’ordinaire si tranquille, a définitivement perdu sa placidité. Comme le rapportent nos confrères de L’Union ce jeudi, la cité est actuellement le théâtre d’un phénomène pour le moins cocasse : des braqueuses professionnelles d’un genre nouveau y dictent leur loi. Leurs proies de prédilection ? Les orpailleurs artisanaux et, surtout, les hommes mariés en quête de frissons extraconjugaux.

-
Le stratagème de ces voleuses redoutables est aussi simple que pernicieux. Tout repose sur un appât irrésistible. Le gang est composé de jeunes femmes dotées de formes généreuses et aux visages d’ange. Ces dernières excellent dans l’art de mettre leur cible dans des conditions rassurantes dès la première approche. Totalement sous le charme et mis en confiance, l’homme propose généralement très vite d’offrir un verre à cette belle aguicheuse dans l’un des troquets de la ville.

Le piège de la chambre d’hôtel

Après une douce discussion au bistrot du coin, l’idylle express se poursuit logiquement vers une structure hôtelière. C’est là que la machination atteint son point culminant. Une fois le moment d’intimité consommé, l’amant improvisé s’endort paisiblement. C’est le signal qu’attendait la voleuse.

Une illustration de ce braquage au charme

Loin de s’attarder pour des câlins matinaux, la dulcinée occasionnelle se transforme en pickpocket aguerrie. Elle fouille méticuleusement les poches des vêtements de sa victime assoupie, la dépouille de son argent et de ses biens, avant de s’évaporer discrètement dans la nature.

Le réveil est alors particulièrement douloureux pour le Don Juan d’un soir. Non seulement il se retrouve seul dans sa chambre d’hôtel, mais il réalise amèrement qu’il vient de se faire détrousser de A à Z.

Le crime parfait du silence

Le coup de génie de ces séductrices hors-la-loi réside dans le choix de leurs victimes. En effet, la honte d’avouer cette fâcheuse mésaventure empêche les hommes piégés, notamment les maris infidèles, de se rendre à la police. Résultat : selon L’Union, « aucun n’a jamais été saisi officiellement par le biais d’une déposition  ».

Pourtant, le secret de Polichinelle a fini par arriver aux oreilles des forces de l’ordre. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Fougamou sont parfaitement informés de ce nouveau phénomène de braquage à la séduction. Les habitants espèrent désormais que ces « visages d’ange » au cœur de pierre seront rapidement identifiées et interpellées pour ramener le calme (et la fidélité) dans la cité.

@info241.com
