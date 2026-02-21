Coup de filet à l’USTM : Un étudiant reconverti en dealer, écroué pour trafic de cannabis à Franceville

La lutte contre le trafic de stupéfiants vient de connaître une nouvelle avancée significative dans la province du Haut-Ogooué. Ce vendredi 20 février, l’antenne provinciale de l’Office central antidrogue a procédé à l’interpellation de Josué Neville Bourébé. Cet homme de trente-quatre ans, inscrit en tant qu’étudiant à l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM), est accusé d’être impliqué dans un réseau de revente au cœur de la capitale provinciale.

Cette intervention des forces de l’ordre s’est déroulée aux premières lueurs de la matinée, fruit d’un minutieux travail d’investigation. Agissant sur la base de renseignements jugés particulièrement fiables par les enquêteurs, les agents ont mené une perquisition inopinée au domicile du suspect. Cette fouille a permis la saisie d’une quantité non négligeable de cannabis, ainsi que la découverte d’un pot contenant des plants de cette même substance illicite.

Une procédure judiciaire rapide vers la prison centrale de Yené

Face à ces éléments à charge accablants, le mis en cause de nationalité gabonaise a été immédiatement placé en état d’arrestation. Les officiers de l’Office central antidrogue l’ont ensuite conduit devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de ses actes. À l’issue de son audition formelle dans les locaux du Tribunal de première instance de Franceville, les charges pesant contre lui ont été confirmées et son inculpation pour trafic a été prononcée.

La prison de Franceville où séjourne l’indélicat

Jugeant la situation suffisamment grave, le magistrat instructeur en charge du dossier a logiquement ordonné le placement sous mandat de dépôt de l’étudiant. Ce dernier a été immédiatement transféré vers la prison centrale de Yené, où il est actuellement maintenu en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Cet emprisonnement marque un coup d’arrêt brutal dans son parcours académique, dont l’avenir au sein de l’institution universitaire apparaît désormais lourdement compromis.

Une offensive provinciale intensifiée contre les réseaux de distribution

Loin d’être un cas isolé, cette arrestation s’inscrit pleinement dans le cadre d’une vaste opération de sécurisation et de répression engagée dans le Haut-Ogooué. Les autorités policières et judiciaires locales affichent une détermination sans faille à démanteler les divers réseaux de distribution de substances illicites. Leurs efforts se concentrent particulièrement sur les milieux estudiantins et les zones urbaines denses, des secteurs souvent vulnérables face à ce type de criminalité.

Afin de maintenir la pression sur les trafiquants, les services compétents ont d’ores et déjà annoncé une intensification notable des contrôles à travers l’ensemble de la province. Pour les pouvoirs publics, l’éradication de ce fléau constitue une priorité absolue de l’action gouvernementale sur le terrain. Cette politique répressive vise avant tout à endiguer les risques majeurs que la consommation et la vente de drogues font peser sur la santé publique et la sécurité des populations.