Présidentielle du 12 avril : « Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas d’adversaires ! »

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril, le groupe Féfé Onanga intensifie sa campagne de sensibilisation et de mobilisation dans la capitale économique gabonaise. Lors d’une rencontre hier avec les populations locales, le groupe a clairement exprimé son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, affirmant qu’il est le candidat idéal pour diriger le Gabon.

Le dimanche 9 mars, le quartier Fatima dans le 2e arrondissement de Port-Gentil a été le centre névralgique d’une vaste campagne de sensibilisation et d’interpellation sur l’avenir du pays et le choix politique que les populations devront faire face aux enjeux importants du 12 avril prochain. La candidature à l’élection présidentielle de Brice Clotaire Oligui Nguema, sa mise à disposition de l’armée, et son refus de se présenter sous la bannière d’un parti politique étaient les points inscrits dans le cadre de la sensibilisation du groupe Féfé Onanga.

Le choix porté sur le général-candidat

« Il était question d’expliquer aux populations que nous nous félicitons du fait que le président ait accepté d’être candidat en réponse à l’appel du peuple, que sa demande de mise à disposition ait été acceptée par le ministère de la Défense et qu’il n’ait pas accepté de se présenter sous le label d’un parti politique », a indiqué le secrétaire général du groupe Féfé Onanga, Delphin Mboumba Moussounda.

Une vue des populations présentes hier

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est le mieux placé pour diriger le Gabon. Pour les autres candidatures, c’est au peuple de dissocier le vrai du faux. Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas d’adversaires capables de lui fausser les résultats. Il est le mieux placé », avertit Delphin Mboumba Moussounda.

Les jeunes en ligne de mire

Les acteurs politiques et sociaux de cette mouvance, dans cette vaste caravane de mobilisation, placent les jeunes et les femmes au centre de leurs priorités. Ces deux catégories de la population, représentant les voix les plus importantes à l’élection présidentielle prochaine, seront les membres vitaux qui devront offrir une victoire écrasante au candidat de la transition. Une trajectoire qui permettra à cette frange de la population de redéfinir les cartes d’un Gabon meilleur où les conditions de vie des populations seront améliorées et où les principes fondamentaux seront respectés.

Féfé Onanga et les siens

« Nous rappelons aux jeunes que la donne a changé. Nous sommes ravis que le CTRI ait fait de la place aux jeunes aux différentes élections locales », pense Delphin Mboumba Moussounda. Échangeant avec les riverains de cette partie de la capitale économique sur la liste définitive des candidats retenus à l’élection présidentielle du 12 avril par la Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER), le groupe Féfé Onanga estime que Brice Clotaire Oligui Nguema est le candidat idéal des populations gabonaises. En effet, il incarne responsabilité, pragmatisme, détermination, sens du rassemblement et une vision futuriste pour l’avenir du pays.