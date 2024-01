Le CTRI lance son site et son application pour espérer contrer la désinformation au Gabon

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) du Gabon a pris une initiative décisive dans la lutte contre la désinformation en lançant officiellement son site d’information et son application le 12 janvier. Sous les très hautes instructions du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, le CTRI a répondu aux défis de la diffusion d’informations fiables en mettant en place ces plateformes numériques dédiées.

Selon le communiqué officiel émis par le CTRI, ces nouvelles plateformes, le site internet « CTRIGABON.COM » et l’application « CTRI », ont été spécifiquement conçues pour lutter contre la désinformation à travers le pays. Elles sont qualifiées de sources d’information sûres et uniques du CTRI, ayant pour objectif de fournir des nouvelles fiables tout en encourageant l’engagement actif des citoyens dans les affaires publiques.

Le communiqué du CTRI

Le lieutenant colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé cette initiative hier marquant une avancée significative dans la manière dont le CTRI communique et partage des informations cruciales avec le public. Selon le communiqué, « Ces plateformes sont les sources officielles uniques du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) visant à fournir des informations fiables, à combattre la désinformation et à promouvoir l’engagement des citoyens. »

L’application « CTRI », disponible sur le Play Store de Google, offre une interface simple et intuitive pour faciliter l’accès aux informations essentielles. Elle permet également aux abonnés de recevoir des notifications en temps réel sur les actualités officielles publiées par le CTRI. Le site internet « CTRIGABON.COM » agit en tandem avec l’application pour garantir une diffusion efficace des informations, marquant ainsi une avancée significative dans la modernisation de la communication gouvernementale au Gabon.

La mise en place de ces plateformes intervient en réponse à la diffusion de fausses informations, notamment une récente fake news de Jeune Afrique indiquant l’exfiltration de l’ex-Première Dame Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin Bongo Valentin. Cette information erronée a souligné la nécessité pour le CTRI de renforcer ses mécanismes de communication afin de contrer la désinformation et de fournir des informations précises et fiables à la population.

Il est crucial de souligner que ces nouvelles initiatives du CTRI s’inscrivent dans une dynamique visant à renforcer la transparence, la confiance et la participation citoyenne. En fournissant des sources d’information officielles et en luttant contre la désinformation, le CTRI aspire à instaurer un dialogue ouvert avec la population, tout en établissant un mécanisme fiable pour la diffusion d’informations cruciales.