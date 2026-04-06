Gabon : L’Ogooué Maritime déroule le tapis vert à des investisseurs chinois en prospection

Dans une stratégie assumée de diversification économique et de recherche de capitaux étrangers, l’Ogooué-Maritime tente de se repositionner comme une terre d’opportunités au-delà de l’économie pétrolière. Les 3 et 4 avril 2026, Port-Gentil a accueilli une délégation d’une dizaine d’investisseurs chinois venus prospecter plusieurs sites agricoles dans la province. Une mission qui illustre la volonté des autorités gabonaises d’attirer de nouveaux partenariats autour de l’agriculture, de l’élevage et de la transformation locale. Derrière cette visite, c’est tout l’enjeu d’un basculement vers une économie plus productive qui se dessine.

Une mission inscrite dans la diplomatie économique

Cette mission de prospection s’inscrit dans le cadre d’une démarche de diplomatie économique portée par le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye. Sur le terrain, l’organisation et la coordination ont été assurées par les autorités municipales de Port-Gentil. En l’absence du maire Pascal Houangni Ambouroue, retenu par une formation liée au Plan national de croissance et de développement, c’est le premier adjoint au maire, Urbain Makoumbi, qui a conduit les échanges. Il a accompagné la délégation tout au long de son séjour dans la province.

Dès leur arrivée à l’aéroport international de Port-Gentil, les investisseurs, accompagnés de représentants de l’ambassade de Chine, ont entamé une série de rencontres institutionnelles. La première étape les a conduits à la préfecture du département de Bendjé. Ils y ont été reçus par le préfet Eugénie Marie Caroline Kamara, représentant le gouverneur de la province. Cette séquence a permis de poser les bases du dialogue autour des priorités locales de développement et des intentions affichées par les visiteurs.

Cap sur Omboué et le site stratégique de Rallier

Le déplacement s’est ensuite poursuivi vers Omboué, dans le département d’Étimboué, où la délégation a été accueillie par le préfet Junior Boulikou. C’est dans cette partie de la province que s’est déroulée la phase la plus stratégique de la mission. Les investisseurs y ont visité plusieurs sites identifiés pour abriter d’éventuels projets agricoles structurants. L’objectif était d’évaluer concrètement le potentiel foncier, logistique et productif de la zone.

Parmi les espaces explorés, le site de Rallier a particulièrement retenu l’attention de la délégation. D’une superficie d’environ 700 hectares, il combine de vastes plaines fertiles et des zones forestières susceptibles d’accueillir des projets agricoles de grande envergure. Situé à une trentaine de kilomètres d’Omboué, sur l’axe menant à Yombi, ce site présente un profil propice à des investissements agro-industriels. Sa taille et sa configuration en font l’un des atouts majeurs de cette opération de séduction économique.

Des sites complémentaires à Port-Gentil

De retour à Port-Gentil, les investisseurs ont poursuivi leur tournée avec la visite du site dénommé « Jardin d’Eden », localisé dans le département de Bendjé. Cet espace de 65 hectares est destiné aux activités agricoles et avicoles. Sa proximité avec les infrastructures portuaires représente un avantage logistique important. Elle pourrait faciliter à la fois l’exportation de la production et l’approvisionnement en intrants.

La mission s’est achevée par la découverte du site anciennement connu sous le nom d’AgriPog, aujourd’hui géré par l’Institut gabonais d’appui au développement. Sur 14 hectares, des activités d’aviculture, d’élevage porcin et de maraîchage y sont déjà menées. Ce site a offert à la délégation un aperçu concret des capacités agricoles déjà existantes dans la province. Il a surtout permis d’illustrer, de manière pratique, les perspectives de montée en puissance du secteur.

Un intérêt affiché, des partenariats encore à construire

Au terme de cette mission, les investisseurs chinois ont exprimé un intérêt marqué pour les différents sites visités. Ils ont salué à la fois la qualité de l’accueil institutionnel qui leur a été réservé et le potentiel agricole de l’Ogooué-Maritime. Des discussions préliminaires ont été engagées à l’issue des visites. Elles ouvrent la voie à de possibles partenariats à moyen et long terme.

Au-delà de la simple prospection, cette initiative traduit une orientation plus large des autorités gabonaises. Il s’agit de renforcer la production locale, de structurer de véritables chaînes de valeur agricoles et de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. En toile de fond, l’ambition est aussi de créer des emplois durables et d’encourager un développement territorial plus équilibré. Si ces intentions se concrétisent, l’Ogooué-Maritime pourrait amorcer un tournant majeur en s’appuyant sur une agriculture modernisée et ouverte aux capitaux internationaux.