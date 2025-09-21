Etats-Unis : Oligui Nguema présent à New York pour la 80e Assemblée générale de l’ONU

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a quitté Libreville ce dimanche 21 septembre à destination de New York (Etats-Unis), où il prendra part à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies. Placée sous le thème « Better together : 80 years and more for peace, development and human rights », cette édition met en avant l’union, la solidarité et le respect des droits humains comme piliers d’un avenir commun.

Selon la présidence de la République, la participation du Gabon à ce sommet mondial incarne « une responsabilité » : celle de contribuer activement au dialogue international sur la paix, le développement durable et la justice sociale, tout en réaffirmant l’attachement de l’Afrique au panafricanisme et à l’idéal d’un continent uni et fort.

« À travers mon intervention, je défendrai les intérêts de notre nation et de notre continent », a affirmé Oligui Nguema, qui entend mettre en avant les efforts du Gabon et de l’Afrique face aux grands défis globaux tels que la sécurité, le climat et la coopération multilatérale.