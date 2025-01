Enrichissement illicite : des ministres de la transition gabonaise dans le viseur de la CNLCEI

Le gouvernement de la transition est désormais sous pression et la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite (CNLCEI) semble bien décidée à secouer le cocotier. Mays Mouissi, ministre de l’Environnement, et Charles Mba, ministre du Budget, sont convoqués dès ce lundi 20 janvier pour répondre à des accusations graves de détournements de fonds publics, corruption et enrichissement illicite, révèlent ce dimanche nos confrères de Depeches241 et Le Confidentiel.

Lire aussi >>> Électricité : deux navires prêts à produire, mais le Gabon tarde à brancher la solution turque Si la crise financière qui secoue le pays sert de toile de fond, c’est un autre dossier explosif qui pourrait faire dérailler la carrière de ces ministres : celui des contrats douteux liés à la centrale flottante turque Karpowership. L’affaire Karpowership, cette centrale censée pallier le déficit énergétique à Libreville, a coûté au pays entre 12 et 13 milliards de FCFA par mois. Le président de la transition recevant en audience le parton du groupe turque Mais derrière ce contrat apparemment juteux au détriment du pays, des soupçons de malversations planent. Selon plusieurs sources, l’ancien directeur général de la SEEG, Joël Lehmann Sandoungout limogé, aurait pointé du doigt trois membres du gouvernement dans cette affaire : Mays Mouissi, l’ex-ministre de l’Économie, Charles Mba, le ministre des Comptes publics et du Budget, et Jeannot Kalima, l’ancien ministre de l’Énergie limogé lors du remaniement survenu mercredi. Une affaire de plus en plus compromettante, qui pourrait bien coûter cher à ces personnalités de la transition. Le timing de ces convocations semble loin d’être un hasard. L’audit lancé par le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema sur cette centrale flottante pourrait bien faire éclater un autre scandale. Les Gabonais, déjà exaspérés par les coupures incessantes d’électricité, pourraient bien voir dans cette histoire une nouvelle illustration des dérives d’un gouvernement dont les membres sont pris dans le tourbillon de l’enrichissement rapide. Le désormais ministre du Budget et de la Dette En outre, l’ancien activiste et analyste économique Mays Mouissi devenu ministre de l’Economie le 9 septembre 2023, est particulièrement ciblé pour des investissements immobiliers impressionnants, dont une bâtisse dans son fief politique à Ndendé (Ngounié, sud du Gabon) évaluée à plus de 1,5 milliard de FCFA et un projet de bunker près du stade d’Angondjé à Akanda dans le Grand Libreville. À cela s’ajoutent des travaux de villas dans la zone d’Amissa, toujours à Akanda, suscitant des interrogations sur leurs financements. Alors, qui va tomber dans cette danse macabre de la politique ? Rien n’est encore joué, mais l’issue de ces auditions risque de marquer un tournant décisif dans l’histoire de cette transition. Ce d’autant que la CNLCEI a dores et déjà saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obiang Mvé, pour informer de l’ouverture de procédures contre plusieurs personnalités y compris des ministres actuellement en poste.