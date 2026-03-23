Le tirage au sort du 19 décembre 2025 à Rabat a distribué 48 sélections dans 13 groupes de qualification pour la CAN 2027. Les premiers mouvements de marché ont suivi dans les jours qui ont suivi la cérémonie, observés notamment via les Afropari partenaires qui suivaient les cotes sur la phase finale, principalement sur les têtes de série du chapeau 1 que les bookmakers considèrent comme les candidates directes à la qualification. Le coup d’envoi des matchs est fixé à mars 2026.

Le Format et le Calendrier des Éliminatoires

Quarante-deux nations entrent directement en phase de groupes selon leur classement FIFA du 22 décembre 2025. Les six autres places sont disputées via un tour préliminaire en matchs aller-retour entre le 25 et le 31 mars 2026, impliquant les douze sélections les moins bien classées du continent.

Équipe 1



Équipe 2



Djibouti



Soudan du Sud



Tchad



Burundi



Somalie



Maurice



Seychelles



Lesotho



Érythrée



Eswatini



São Tomé-et-Príncipe



Éthiopie





Les six qualifiés du tour préliminaire rejoignent les 42 déjà en lice. Journées 1 à 6 de mars à octobre 2026, barrages en novembre. Les trois nations hôtes d’Afrique de l’Est sont qualifiées d’office. Les seize autres places reviennent aux 13 vainqueurs de groupes, aux 3 meilleurs deuxièmes toutes poules confondues, et aux rescapés des barrages aller-retour. Phase finale à 24 équipes au total.

Les Chapeaux et le Contexte Post-CAN 2025

Le chapeau 1 compte treize têtes de série. Les Lions de l’Atlas en tête, les Lions de la Téranga champions en titre, les Pharaons, les Fennecs, les Super Eagles, les Aigles de Carthage, les Éléphants, les Aigles, les Léopards, les Lions Indomptables, Bafana Bafana, les Étalons et les Requins Bleus. Aucune de ces treize sélections ne peut croiser une autre du même chapeau en phase de groupes.

Les champions en titre ont battu le finaliste en finale de janvier 2026, et les deux sélections se retrouvent désormais dans des groupes distincts avec des adversaires de niveaux différents. Les Super Eagles arrivent dans ce cycle avec un nouveau sélectionneur, Éric Chelle, nommé après une sortie dès les demi-finales de CAN 2025. Les Lions Indomptables, absents du Mondial 2026, disputent ces éliminatoires dans un contexte de reconstruction visible. Le staff a changé, plusieurs cadres approchent de la fin de leur cycle international.

Nations à Surveiller Avant le Coup d’Envoi

Les Lions de l’Atlas restent le nom le plus court sur les cotes de vainqueur de la CAN 2027, malgré la défaite en finale en janvier. Le calendrier sur les dix-huit prochains mois cumule Mondial 2026 et éliminatoires de CAN simultanément, avec des fenêtres FIFA partagées entre les deux compétitions. Cette double charge se voit déjà dans les rotations attendues, et certains bookmakers ont ajusté leurs prix de qualification de groupe depuis le tirage de décembre.

Les Fennecs ont atteint les quarts à Marrakech en janvier 2026 avant de tomber face aux Super Eagles et abordent ce nouveau cycle avec une sélection dont la cohérence progressait depuis plusieurs années. Le nouveau sélectionneur n’est pas encore officiellement désigné à ce stade, et cette incertitude de staff pèse sur les lignes de cote ouvertes depuis le tirage. Les parieurs ont suivi la trajectoire de la sélection ces derniers mois indépendamment du flou sur le banc.

Les Éléphants sont dans une configuration différente des autres têtes de série. Champions en titre 2023, ils ont été éliminés lors de la CAN 2025 au stade des quarts par les Pharaons. Plusieurs cadres de la génération titrée dépassent ou approchent la trentaine, et ce cycle de qualification se joue avec un effectif en transition depuis la finale de 2023. Zaha, Gradel sont partis, Seri a terminé sa carrière internationale. La reconstruction est partielle mais visible dans les choix de sélection depuis janvier.