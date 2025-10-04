Championnat d’Afrique de natation 2025 - zone 2 : déjà 5 médailles engrangées par le Gabon !

Le Gabon a parfaitement lancé sa campagne lors de la 18ᵉ édition du Championnat d’Afrique de Natation, Zone 2, qui se tient depuis ce vendredi 3 octobre au complexe sportif de Borteyman à Accra, au Ghana. Opposée à quinze nations, la délégation gabonaise a brillé dès la première journée, décrochant quatre médailles grâce à sa nageuse vedette, capitaine de la délégation, Noëlie Annette Lacour.

Noëlie Lacour force 4

Engagée dans quatre courses, la Gabonaise a réalisé un véritable festival. Elle a d’abord ouvert son compteur sur le 100 mètres nage libre, terminant 3ᵉ avec un chrono de 1:00.69, synonyme de médaille de bronze et de qualification en finale. Elle a ensuite confirmé sur le 200 mètres nage libre, où elle s’est hissée à la 2ᵉ place en 2:17.86. Un temps qui lui permet d’ajouter une médaille d’argent à son palmarès du jour.

Résultats du Gabon – 1ʳᵉ journée

Athlète Épreuve Résultat / Temps Classement Médaille Noëlie Annette Lacour 100 m nage libre 1:00.69 3ᵉ Bronze Noëlie Annette Lacour 200 m nage libre 2:17.86 2ᵉ Argent Noëlie Annette Lacour 50 m dos 32.11 s 3ᵉ Bronze Noëlie Annette Lacour 50 m papillon 28.92 s 2ᵉ Argent Ozavino Ngaka 50 m brasse 40.92 s 3ᵉ Bronze Greg Ogouenkéro 50 m dos 36.43 s 4ᵉ —

La sprinteuse gabonaise a continué sur le 50 mètres dos, en bouclant sa course en 32.11 secondes. Une performance qui lui a valu une deuxième médaille de bronze. Enfin, elle a clôturé en beauté avec le 50 mètres papillon, décrochant la médaille d’argent grâce à un temps de 28.92 secondes.

Une première journée prolifique

Avec deux médailles d’argent et deux médailles de bronze, Noëlie Lacour place déjà haut le drapeau gabonais dans le classement général. Son parcours démontre non seulement son talent mais aussi le potentiel du Gabon sur la scène continentale.

Les deux représentants masculins

Du côté masculin, Greg Ogouenkéro et Ozavino Ngaka ont montré de réels signes de progression. Ogouenkéro a terminé 4ᵉ du 50 mètres dos avec un chrono amélioré de 36.43 secondes. Quant à Ngaka, il a décroché une 3ᵉ place sur le 50 mètres brasse, avec un temps de 40.92 secondes, offrant au Gabon sa cinquième breloque de la journée.

Et la suite ?

La compétition se poursuit ce samedi 4 octobre, avec encore plusieurs épreuves à venir pour les trois nageurs gabonais. En parallèle, le pays sera représenté dans la 2ᵉ édition des Masters par le Directeur Technique National, Ogouenkéro Apogagno Agathon Kurt-Ferry, engagé sur le 50 m dos et le 50 m papillon.

Avec déjà quatre médailles assurées par Noëlie Lacour et un podium pour Ozavino Ngaka, le Gabon signe un départ prometteur à Accra. La suite du tournoi pourrait bien confirmer cette dynamique et enrichir encore le tableau des médailles nationales.