CAN 2027 : Le tirage au sort des préliminaires prévu ce mardi, les Panthères pas concernées

La Confédération Africaine de Football (CAF) procédera ce mardi 13 janvier, à Rabat, au tirage au sort des tours préliminaires des éliminatoires de la CAN 2027, une édition qui sera co-organisée par l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Cette étape inaugurale ne concerne que les dix équipes les moins bien classées de la zone Afrique selon le classement FIFA. Ces nations devront passer par une double confrontation, programmée du 23 au 31 mars, pour espérer poursuivre l’aventure continentale.

Les vainqueurs de ce premier tour rejoindront ensuite les autres sélections africaines déjà qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires. Le coup d’envoi de cette seconde phase, qui marque le véritable début de la course à la qualification pour la majorité des favoris, est prévu pour la fenêtre internationale du mois de juin, plus précisément du 1er au 9, date à laquelle se disputera la première journée.

Dans ce contexte, les Panthères du Gabon ne sont pas concernées par le tirage au sort de ce mardi, leur classement leur permettant d’éviter ce tour de chauffe. Toutefois, l’avenir immédiat de la sélection reste incertain : sa participation effective aux éliminatoires en juin, ou même à d’éventuels matchs amicaux en mars, demeure strictement conditionnée à la levée de la suspension qui pèse actuellement sur l’équipe nationale.