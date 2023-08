Présidentielle 2023 : le candidat unique de l’opposition devrait être connu ce 17 août !

C’est ce qu’indique un communiqué de la plateforme Alternance 2023 regroupant les 6 principaux candidats de l’opposition gabonaise au scrutin présidentiel du 26 août. L’on devrait connaitre ce jeudi soir au plus tard, le nom du candidat consensuel à l’issue d’une dernière réunion convoquée par Alternance 2023. Une plateforme dont l’objectif est de parvenir à tourner la page des 14 ans de règne d’Ali Bongo.

L’opposition gabonaise devrait désigner ce jeudi, jour symbolique de l’indépendance du Gabon, son candidat unique dit consensuel. C’est ce qu’indique un communiqué de la plateforme Alternance 2023 réunissant les candidats Paulette Missambo, Alexandre Barro Chambrier, Raymond Ndong Sima, Thérence Gnembou Moutsona, Albert Ondo Ossa et Mike Jocktane.

« Au moment où notre pays célébrera son 63è anniversaire, la Plate-forme Alternance 2023 et l’ensemble de ses candidats à l’élection présidentielle se réuniront ce 17 août 2023 aux fins de conclure leurs discussions entamées pour la désignation du candidat consensuel », indique le communiqué d’Alternance 2023 parvenu hier à la rédaction d’Info241.

"Ce processus devrait répondre à la demande urgente des électeurs et compatriotes de tous bords qui interpellent notre patriotisme face aux manigances d’un pouvoir à bout de souffle, notamment celles privant les Gabonais de leur liberté de vote derrière un bulletin « inique » censé sauver leur candidat porteur d’un bilan catastrophique", poursuit le texte.

« Nous sommes de ce fait, devant le Peuple gabonais, appelés à prendre toutes nos responsabilités pour faire échouer ce projet liberticide et macabre par notre mobilisation massive dans les bureaux de vote afin d’aboutir à la prise de pouvoir. Pour l’Histoire, la dignité et l’honneur du Peuple gabonais », conclut le communiqué de cette plateforme. Plus que quelques heures donc d’attente !