Bénin : Cinq formations en lice ce dimanche pour le contrôle des 109 sièges des législatives

Ce dimanche 11 janvier, les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour renouveler les 109 sièges de l’Assemblée nationale, désormais élus pour un mandat de sept ans. La compétition met aux prises cinq partis politiques dans un climat sécuritaire strict : suite à une tentative de coup d’État déjouée il y a un mois et face à la menace terroriste dans le Nord, les autorités ont décrété l’état d’alerte, fermé les débits de boissons et interdit tout rassemblement public, comme le rapporte la radio SABC.

L’enjeu central de ce scrutin réside dans la capacité de l’opposition à briser l’hégémonie du pouvoir. Une coalition pro-gouvernementale, formée par l’UP-R, le Bloc républicain et le Moele-Bénin, affronte le principal parti d’opposition, Les Démocrates, ainsi que la FCBE. Cependant, la bataille s’annonce inégale : le système proportionnel impose un seuil de 20 % des voix par circonscription pour obtenir des élus, un seuil ramené à 10 % pour les coalitions, ce qui avantage mécaniquement le camp présidentiel selon de nombreux politologues.

En marge de ces législatives, des élections locales se tiennent simultanément, mais dans une configuration réduite. La Commission électorale (CENA) ayant invalidé les dossiers des candidats des Démocrates, seules trois formations participent au scrutin municipal. Ce dimanche électoral fait figure de baromètre crucial pour le pays, à seulement trois mois de l’élection présidentielle prévue en avril.