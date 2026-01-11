Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
  • 804
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Bénin : Cinq formations en lice ce dimanche pour le contrôle des 109 sièges des législatives

    Publié le 11 janvier 2026 à 14h07min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/benin-cinq-formations-en-lice-ce-dimanche-pour-le-controle-des,2685
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Finale mouvementée de la CAN 2025 : La CAF inflige sanctions et amendes au Sénégal et au Maroc

    Global Firepower 2026 : Le Gabon 33e puissance militaire africaine devant la Centrafrique

    Sommet de la CEMAC à Brazzaville : l’ultimatum sur les devises et la discipline budgétaire

    Choc monétaire régional : Les chefs d’État de la CEMAC au chevet du FCFA ce jeudi à Brazzaville

    CAN 2025 : Début du sprint final ce lundi, le Maroc pour la qualif’, l’Égypte pour le sans-faute

    International
    Bénin : Cinq formations en lice ce dimanche pour le contrôle des 109 sièges des législatives
    Bénin : Cinq formations en lice ce dimanche pour le contrôle des 109 sièges des législatives © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Ce dimanche 11 janvier, les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour renouveler les 109 sièges de l’Assemblée nationale, désormais élus pour un mandat de sept ans. La compétition met aux prises cinq partis politiques dans un climat sécuritaire strict : suite à une tentative de coup d’État déjouée il y a un mois et face à la menace terroriste dans le Nord, les autorités ont décrété l’état d’alerte, fermé les débits de boissons et interdit tout rassemblement public, comme le rapporte la radio SABC.

    L’enjeu central de ce scrutin réside dans la capacité de l’opposition à briser l’hégémonie du pouvoir. Une coalition pro-gouvernementale, formée par l’UP-R, le Bloc républicain et le Moele-Bénin, affronte le principal parti d’opposition, Les Démocrates, ainsi que la FCBE. Cependant, la bataille s’annonce inégale : le système proportionnel impose un seuil de 20 % des voix par circonscription pour obtenir des élus, un seuil ramené à 10 % pour les coalitions, ce qui avantage mécaniquement le camp présidentiel selon de nombreux politologues.

    En marge de ces législatives, des élections locales se tiennent simultanément, mais dans une configuration réduite. La Commission électorale (CENA) ayant invalidé les dossiers des candidats des Démocrates, seules trois formations participent au scrutin municipal. Ce dimanche électoral fait figure de baromètre crucial pour le pays, à seulement trois mois de l’élection présidentielle prévue en avril.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève