Treize ans. C’est le temps qu’a duré l’ère Aubameyang en sélection gabonaise. Treize ans pendant lesquels une grande partie du système offensif des Panthères reposait sur un seul joueur — ses appels, ses buts, sa capacité à porter l’équipe dans les moments difficiles. En mars 2026, cette page est tournée. Et le Gabon doit maintenant écrire la suivante. La tâche n’est pas simple.

La dissolution : quand l’État intervient

Après les résultats décevants du CAN 2025 — zéro point en phase de groupes — le gouvernement gabonais a pris une décision radicale en janvier 2026 : dissoudre la sélection nationale. Pierre-Emeric Aubameyang et Bruno Ecuele Manga ont été officiellement écartés de l’équipe nationale.

La réaction des instances internationales n’a pas tardé. L’intervention directe du pouvoir politique dans les affaires sportives expose le Gabon à une suspension des compétitions organisées par la FIFA. Les autorités sportives ont dû faire marche arrière, levant les sanctions sur les joueurs pour éviter une exclusion aux conséquences bien plus lourdes.

Ce revirement illustre les difficultés institutionnelles du moment. La FEGAFOOT a perdu de son autonomie opérationnelle. Le sélectionneur Thierry Mouyouma a été remercié. En mars 2026, le Gabon n’a toujours pas de sélectionneur national. La fédération a reçu pour mission de constituer un nouveau staff technique capable de conduire une réforme en profondeur — sans calendrier précis ni budget confirmé.

Aubameyang : un bilan qui force le respect

L’histoire retiendra qu’Aubameyang n’est pas footballistiquement terminé. À 36 ans, il est encore à Marseille — 8 buts en Ligue 1 cette saison. Meilleur buteur de l’histoire des Panthères avec plus de 30 réalisations internationales. Un palmarès personnel qui mérite d’être reconnu à sa juste valeur.

Sa relation avec les nouvelles autorités ne lui permet plus de porter le maillot national. La page se tourne sans cérémonie de passation, sans moment officiel de transmission. C’est peut-être là que réside la vraie difficulté — moins dans les résultats sportifs que dans l’absence de transition organisée entre deux générations.

Ceux qui suivaient les matchs des Panthères via télécharger 1xbet ont vu à quel point son nom pesait sur les dynamiques de jeu. Construire un nouveau repère collectif prendra du temps.

Denis Bouanga : la référence du nouveau cycle

Dans ce contexte de reconstruction, Denis Bouanga s’impose comme le joueur le plus décisif du nouveau cycle. Attaquant du Los Angeles FC en MLS, il est le meilleur buteur gabonais des éliminatoires du Mondial 2026 avec 8 buts. Un apport concret, dans une période où l’équipe a besoin de certitudes.

Son profil est différent de celui d’Aubameyang — moins de notoriété médiatique en Europe, un parcours plus discret. Mais ses chiffres dans la compétition parlent d’eux-mêmes. Pour une équipe en reconstruction, un buteur régulier est une fondation précieuse.

Autour de lui, plusieurs joueurs commencent à s’affirmer. Xavi Babica dans le secteur offensif. Ouri-Michel Mbula, 22 ans, défenseur central à Şanlıurfaspor en Turquie, qui se positionne comme successeur naturel de Manga en charnière centrale. Les frères Jérémi et Anthony Oyono, qui apportent une expérience européenne sur les couloirs défensifs.

La question structurelle

Le défi gabonais dépasse le cadre sportif. Pendant plus d’une décennie, le pays a principalement compté sur des joueurs formés dans les académies françaises, sans développer en parallèle une filière locale suffisamment solide. Quand le cycle d’une génération se termine, le manque de profondeur de banc devient visible.

L’âge moyen de l’équipe nationale tourne encore autour de 28 ans — un groupe dont le renouvellement n’a pas encore pleinement démarré. La prochaine étape pour la FEGAFOOT sera moins de trouver un sélectionneur que de définir une politique de formation cohérente sur le long terme.

Bouanga continue de marquer, match après match. La reconstruction autour de lui est en cours — lente, mais nécessaire.