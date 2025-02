Affaire Novelas Overmax : Me Moumbembé choisi pour assurer la défense de l’activiste jeté en prison

L’affaire du jeune activiste gabonais Fanuel Ikapi Mamboundou, alias Novelas Overmax, incarcéré à la prison centrale de Libreville depuis ce mercredi 5 février, a connu un nouveau rebondissement ce samedi. À la demande de l’association SOS Prisonniers Gabon et de la famille du jeune homme, Me Jean-Paul Moumbembé a été choisi pour assurer sa défense.

Lire aussi >>> Gabon : Un activiste jeté en prison pour avoir dénoncé les risques des délestages au CHUL

L’arrestation de Novelas Overmax fait suite à la diffusion d’une vidéo dimanche dernier sur la toile devenue virale, dans laquelle il dénonçait les risques des délestages électriques au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) et l’absence de groupes électrogènes fonctionnels dans la structure sanitaire publique. Son interpellation a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et parmi les défenseurs des droits humains.

Une mobilisation pour sa libération

Ce samedi, SOS Prisonniers Gabon et les proches de Novelas Overmax se sont rendus au cabinet de Me Moumbembé, situé à Libreville, pour une consultation juridique. À l’issue de cet entretien, l’avocat, dont la réputation n’est plus à faire, a accepté de prendre en charge la défense du jeune activiste.

Le trentenaire pensionnaire de la prison centrale de Libreville depuis mercredi soir

« Il appartient désormais à Me Jean-Paul Moumbembé de tout mettre en œuvre pour les intérêts de son client afin que la vérité soit dite par le pouvoir judiciaire », a déclaré un membre de l’association SOS Prisonniers Gabon dans une publication sur Facebook ce samedi.

Vers un procès très suivi ?

Cette affaire, qui fait grand bruit sur la blogosphère gabonaise, pourrait devenir un véritable test pour la justice du pays. De nombreuses voix s’élèvent déjà pour demander la libération de Novelas Overmax, soulignant que son arrestation constitue une atteinte à la liberté d’expression.

Avec l’implication de Me Moumbembé, le dossier prend une nouvelle tournure et pourrait relancer le débat sur les conditions de détention des activistes au Gabon. L’opinion publique reste suspendue à l’évolution de cette affaire, dont les prochains développements seront décisifs pour l’avenir du jeune militant qui a le soutien de ses pairs.