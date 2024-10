5ème réunion ministérielle du MoU d’Abuja : le Gabon leader sous régional en matière d’inspection par l’Etat du port

Le Gabon n’en finit plus d’être auréolé à l’international à travers une nouvelle dynamique impulsée par les plus hautes autorités du CTRI. En effet, du 10 au 13 septembre 2024, Brazzaville, au Congo, a accueilli la 14ème réunion du comité et la 5ème conférence ministérielle du Mémorandum d’Entente (MoU) sur le contrôle des navires par l’État du Port pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Info241 émanant du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer dirigé par le capitaine de vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma.

Cet événement de grande importance, regroupant les 22 États membres du MoU d’Abuja, avait pour thème central le renforcement de l’éthique et de l’intégrité dans les inspections portuaires. Le MoU d’Abuja, signé en 1999, est une initiative parrainée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Son objectif est d’harmoniser les pratiques et procédures de contrôle des navires dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, afin de réduire le nombre de navire en exploitation ne respectant pas les normes internationales. Il s’agit de garantir une meilleure sécurité maritime, la protection de l’environnement marin et d’améliorer les conditions de travail des équipages. Le ministre des Transports présentant le trophée au vice-premier ministre Alexandre Barro Chambrier et à son collègue de l’Interieur Les défis et enjeux abordés La réunion a mis en lumière plusieurs défis, notamment la baisse des bonnes pratiques d’inspection dans certains États membres. Le Secrétariat du MoU a émis des recommandations pour améliorer la qualité des inspections et renforcer la rigueur dans l’application des normes de sécurité. Parmi celles-ci : • Ratification des conventions internationales : Encourager la ratification et la domestication des 16 conventions essentielles pour les inspections portuaires. • Utilisation de la plateforme d’inspection : Améliorer la gestion des rapports en les renseignant systématiquement. • Engagement financier : Souligner l’importance pour les États membres de respecter leurs engagements financiers. • Autonomie des inspections : Garantir que les décisions techniques, comme l’immobilisation des navires, restent du ressort des experts, sans interférence politique. Le capitaine Crépin Manfoumbi Mengara recevant le prix au nom du Gabon ayant un grand nombre de pourcentage de navires en conformité Le Gabon à l’honneur En marge des discussions, le Gabon a été honoré lors de la cérémonie de clôture, présidée par le Premier Ministre du Congo. Le Capitaine, Crépin Manfoumbi Mengara, conseiller technique mer auprès du ministre des Transports, a reçu au nom du Gabon le prix récompensant le plus grand pourcentage de navires en conformité technique et administrative lors des inspections par l’Etat du port pour les années 2021 à 2023. Cette distinction souligne les efforts continus du Gabon à se conformer aux normes internationales et à garantir un niveau élevé de sécurité maritime. En 2023, le Gabon a atteint l’objectif d’inspecter 15 % des navires faisant escale dans ses eaux, avec 15,88 % des 1807 navires contrôlés. Contrairement à d’autres pays, comme la RDC qui n’a pas soumis de rapports, le Gabon a su maintenir un niveau d’inspection exemplaire. Malgré une baisse du taux global d’inspection à 3,98 %, le nombre total d’inspections dans la région a augmenté de 14 734 en 2022 à 20 434 en 2023, grâce à des initiatives de mentorat entre pays. Ce prix marque un pas en avant dans la reconnaissance du Gabon sur la scène maritime régionale. Il témoigne des progrès accomplis par le pays dans l’application stricte des normes de sécurité et des bonnes pratiques dans le secteur maritime. Les bateaux contrôlés dans notre espace maritime ont, pour la majorité, tous leurs documents à jour, et toutes les dispositions en matière de sécurité maritime exigées par l’OMI à travers la convention SOLAS sont respectées. L’avenir du MoU d’Abuja En conclusion, cette conférence ministérielle a mis en avant la nécessité pour les États membres de renforcer leur coopération et d’améliorer leurs pratiques d’inspection portuaire, tout en respectant les standards internationaux. La prochaine réunion du MoU d’Abuja est prévue en Guinée Conakry en 2025, où les États membres continueront à travailler ensemble pour améliorer la sécurité maritime dans la région du Golfe de Guinée. Le Gabon, grâce à ses performances exemplaires, se positionne désormais comme un leader en matière de contrôle des navires par l’Etat du Port, un exemple à suivre pour les autres pays de la sous-région.