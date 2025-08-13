Buscador
Libreville, le
jeudi 14 août 2025
    Gabon : La rentrée des classes confirmée pour le 1er septembre pour le primaire et le secondaire

    Publié le 13 août 2025 à 09h38min MàJ : 13 août 2025 à 10h01min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Education
    Les élèves du primaire et du secondaire du Gabon reprendront bien le chemin des classes ce 1ᵉʳ septembre, conformément au calendrier scolaire 2025-2026 adopté ce mardi 12 août en Conseil des ministres présidé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon le communiqué final, cette date concerne aussi bien les établissements publics que privés, tandis que les écoles publiques conventionnées accueilleront leurs élèves à partir du 2 septembre.

    Lire aussi >>> CdM du 12 août : Amnisties, centrale d’achat, rentrée des classes, bulletins de vote... au menu !

    La date de rentrée annoncée depuis le précédent calendrier scolaire écoulé, a ainsi été confirmée hier. La future année scolaire s’étendra sur neuf mois, structurés en trois trimestres de onze semaines chacun. Elle comptera 32 semaines de cours et cinq semaines dédiées aux examens nationaux. L’enseignement sera dispensé en paliers — cinq au primaire et six au secondaire — alternant quatre semaines de cours et une semaine consacrée à l’évaluation et à la remédiation.

    Les grandes dates :

    Événement Date Établissements concernés
    Rentrée administrative 25 au 29 août 2025 Public et privé
    Rentrée administrative 2 septembre 2025 Écoles publiques conventionnées
    Rentrée des classes 1ᵉʳ septembre 2025 Public et privé
    Rentrée des classes 2 septembre 2025 Écoles publiques conventionnées
    Fin des cours (sans examen) 30 mai 2026 Public et privé
    Fin des cours (écoles conventionnées) 25 juin 2026 Écoles publiques conventionnées
    Fin des cours (classes à examen & programme international) 4 juillet 2026 Tous types d’établissements concernés
    Rentrée 2026-2027 1ᵉʳ septembre 2026 Public et privé
    Rentrée 2026-2027 2 septembre 2026 Écoles publiques conventionnées

    La rentrée administrative aura lieu du 25 au 29 août pour les établissements publics et privés, et le 2 septembre pour les écoles conventionnées. Quant à la fin des cours, elle est fixée au 30 mai 2026 pour les classes sans examen, au 25 juin 2026 pour les écoles conventionnées, et au 4 juillet 2026 pour les classes à examen et les établissements à programme international.

    Structuration de l’année scolaire :

    Organisation Détail
    Durée totale 9 mois
    Nombre de trimestres 3 trimestres de 11 semaines chacun
    Semaines de cours 32 semaines
    Semaines d’examens nationaux 5 semaines
    Répartition pédagogique Alternance de 4 semaines de cours et 1 semaine d’évaluation-remédiation
    Paliers d’enseignement 5 paliers au primaire / 6 paliers au secondaire

    Le Conseil des ministres a indiqué que le calendrier détaillé des examens et concours sera arrêté par décision ministérielle dans les prochains mois. Cette organisation vise à harmoniser les rythmes scolaires et à optimiser les périodes d’évaluation. La prochaine rentrée scolaire, celle de 2026-2027, est d’ores et déjà programmée au 1ᵉʳ septembre 2026 pour le public et le privé, et au 2 septembre 2026 pour les écoles conventionnées.

