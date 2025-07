Port-Gentil : 23 nouveaux diplômés de l’ENC prêts à conquérir le marché de l’emploi gabonais

Le vendredi 25 juillet, l’École nationale de commerce (ENC) de Port-Gentil a célébré en grande pompe la sortie de sa 55e promotion baptisée Jean-Baptiste Bikalou, du nom du directeur général de Petro Gabon, parrain de cette cuvée. Après quatre années d’un parcours exigeant, 23 étudiants, désormais titulaires du Diplôme de l’école nationale de commerce (DENC), se préparent à intégrer le marché du travail.

Ces lauréats ont été formés dans trois filières stratégiques : communication administrative et bureautique, comptabilité-gestion informatique, et gestion commerciale et informatique, des secteurs considérés comme prioritaires pour l’économie nationale.

Une cérémonie marquée par l’émotion et la fierté

L’événement s’est déroulé dans l’enceinte de l’école, en présence du corps enseignant, des familles des récipiendaires, de plusieurs personnalités du monde économique et du directeur général de l’établissement, Gervais Mouanda Ngondet. Ce dernier a salué la persévérance et l’abnégation des nouveaux diplômés : « Votre réussite est le fruit de vos efforts, de la rigueur imposée par vos enseignants et de la qualité de la formation dispensée au sein de notre institution », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, Jérémie Bandeke Tsamba, représentant de la promotion, est revenu sur les sacrifices consentis pour atteindre ce diplôme. « Ce diplôme ne représente pas seulement une réussite académique. Il est aussi le résultat de nuits blanches, de mémoires corrigés à plusieurs reprises, de soutenances angoissantes, mais également d’amitiés solides, de fous rires et de moments de soutien mutuel. Nous repartons transformés et armés pour affronter la vie professionnelle », a-t-il confié sous les applaudissements.

Bilan de la formation et taux de réussite

Le directeur général de l’ENC, Gervais Mouanda Ngondet, a présenté un bilan détaillé des résultats académiques de l’année 2024-2025. Sur 91 étudiants inscrits en première année, 69 ont accédé à la deuxième année (76 %). En deuxième année, 49 étudiants sur 60 ont validé leur cycle (82 %), tandis qu’en troisième année, 28 des 39 élèves ont accédé à la quatrième année (72 %).

Enfin, les 23 étudiants présentés à l’examen final du DENC ont tous été admis, affichant un taux de réussite exceptionnel de 100 % La répartition des lauréats par filière se fait comme suit : 7 diplômés en communication administrative et bureautique, 7 en comptabilité-gestion informatique, et 9 en gestion commerciale et informatique.

Des ambitions de modernisation

L’ENC de Port-Gentil ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’établissement s’est engagé dans un programme de modernisation de ses filières afin de répondre aux exigences du marché du travail. Depuis l’an dernier, un cycle Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) a été ouvert. Dès l’année prochaine, l’école sera l’un des deux établissements du pays – avec le lycée Paul Kouya de Koulamoutou – à présenter des candidats au baccalauréat en ressources humaines et communication, mercatique, comptabilité et finances des entités.

La sortie de cette promotion intervient dans un contexte où l’insertion professionnelle des jeunes demeure une priorité nationale. Le parrain, Jean-Baptiste Bikalou, a d’ailleurs souligné que Petro Gabon reste un partenaire fidèle de l’ENC et s’engage à favoriser l’embauche des jeunes talents formés dans cet établissement : « Nous avons besoin de professionnels compétents et responsables pour accompagner la croissance économique du Gabon. La jeunesse formée dans des écoles comme l’ENC est une ressource précieuse qu’il faut valoriser », a-t-il conclu.