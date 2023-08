Un navire transportant près de 300 passagers échappe à un naufrage au large de Libreville

Les passagers du ferry de la compagnie Logistique Maritime 241 (Logimar 241) ont vécu ce mardi 15 août, un épisode de leur vie qui ne sauront oublier de si tôt. Leur embarcation qui avait pourtant bien quitté le port môle de Libreville aux alentours de 13h à destination de Port-Gentil, a été contrainte de faire demi-tour. En cause, un problème moteur dans le navire consécutive à une fuite d’eau.

Après les ennuis d’un navire marchandise dimanche 13 aout dans les eaux de l’Ogooué à Lambaréné (Moyen-Ogooué), un second incident s’est produit en mer cette fois au large de Libreville 48h plus tard. Le bateau de Logimar 241 a failli suivre le destin de l’Esther Miracle, un navire low-cost qui avait coulé au large de Libreville le 9 mars dernier faisant 30 morts et 7 disparus.

Panique à bord

Après avoir quitté le quai, le navire avec à son bord près de 300 voyageurs a été victime d’une panne moteur. En surchauffe, le personnel naviguant a dû arrêter le ferry pour essayer de savoir de quoi il retournait. Une situation qui a créé un panique à bord pour les passagers qui cherchaient à comprendre ce qui se passait avec cette embarcation reliant la capitale politique gabonaise à celle économique.

Quelques unes des pièces endommagées du navire

« Le bateau est monté en vitesse progressivement. Et quelques minutes plus tard, ils ont eu une montée de température sur le moteur tribord et de là, ils ont marqué un arrêt pour chercher à comprendre ce qui se passe », a déclaré à l’Union Franck Moussavou, manager général de la compagnie maritime. Après vérification, le problème proviendrait du tank des eaux douces qui n’avait plus d’eau.

Plusieurs problèmes

« C’est donc en ouvrant la boîte égyptienne que les techniciens se rendent compte qu’il y a là aussi beaucoup de saleté. Et cela a occasionné une diminution des débits d’eau pour le refroidissement des moteurs », a poursuivi le responsable de Logimar 241. « Ils ont pu accoster sur un moteur, étant donné que l’autre chauffait. On s’est, par ailleurs, rendu compte d’une fuite d’eau au niveau du réfrigérant d’eau du moteur tribord », a-t-il ajouté.

Plus de peur que de mal pour ce navire qui a obligé les voyageurs à renoncer à leur traversée en mer. C’est le lendemain mercredi, après d’autres vérifications, que la Marine marchande a jugé le navire apte à reprendre la mer. Un incident qui dénote tout de même de l’insuffisance de vérifications de sécurité effectuées sur les bateaux au départ de Libreville. Le navire devrait reprendre l’eau ce vendredi.