Un jeune gabonais de 33 ans écroué pour avoir joué au gynéco et sodomisé sa fille de 12 ans

La Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie) de Port-Gentil vient de mettre fin au calvaire sexuel d’une fillette de 12 ans. La gamine était devenue depuis plusieurs mois, le jouet sexuel de son père qui s’amusait à faire l’apprenti gynécologue-violeur. Ce gabonais d’une trentaine d’années et père de six enfants, a été écroué ce 15 juillet après plusieurs jours d’enquête. Il est poursuivi pour viol et inceste sur sa fille de 12 ans dont il a déjà reconnu des gestes prohibés dont la sodomie.

Farel Doukaga, gabonais de 33 ans et père de six enfants dont 5 filles, croupit depuis 48h au célèbre pénitencier de la capitale économique gabonaise. Il est accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille, âgée seulement de 12 ans. « Je suis ici pour accusations d’abus sexuel », reconnaît-il lors de sa présentation à la presse lundi. Les faits graves ont eu lieu dans au domicile familial où il louait avec sa compagne et leurs six gosses.

Une sombre soirée arrosée

Le 5 juillet dernier à sa sortie du boulot, une invitation lui ait faite par ses collègues qui souhaitent partager un verre. Seulement, en retrouvant les collègues il prit un verre de trop avant de rentrer chez lui. À bout de force, c’est l’un d’eux qui le raccompagnera chez lui pour s’y reposer. Y étant, le père de famille qui avait bu tel un polonais, sera victime d’un reflux gastro-œsophagien, qui l’envoya directement aux toilettes où il a passé son temps à gerber quelques minutes après son retour.

Le père de 6 enfants, semblant regretter son geste

Dans la même nuit, en sortant de son lit conjugal où il a pu tout de même assouvir sa libido avec sa partenaire, il avait oublié qu’il était nu comme un ver de terre. Pensant regagner sa pièce à coucher, le trentenaire se trompa de direction et entra frauduleusement dans le dortoir des filles qui dormaient en tenues très légères. « Je suis parti déjà de la chambre nu. Et au sortir de la douche, au lieu de partir dans la chambre parentale, je me suis dirigé dans la chambre des enfants qui dormaient en slip », explique Farel Doukaga.

Nu comme un vers

À l’intérieur, étant donné que les enfants étaient les uns sur les autres, l’homme malgré sa fatigue dû à la consommation excessive d’alcool et à l’acte sexuel qu’il venait d’accomplir avec sa dulcinée, va prendre le soin de déplacer chaque enfant pour mettre chacun à sa place. La mère de famille vu le temps mis par son conjoint qui se trouvait à la douche selon elle, s’inquiétait déjà et décida de s’enquérir de la situation. Grande sera sa surprise de voir Farel Doukaga à poil, tenant à près de 180° les jambes de la primo-adolescente qui dormait en slip.

Un pédophile de moins dans la ville

« Madame m’a trouvé nu quand j’étais entrain de tirer la plus grande pour qu’elle soit à sa place », ajoute-t-il. La colère de la mère enveloppera toute la maison cette soirée du 5 juillet aux environs de minuit. Découvrant que sa fille était trouée à son si jeune âge à son arrière-train, la mère de famille pique une crise de colère et décide de convoquer une réunion de famille avant d’entrevoir une consultation génitale auprès d’un gynécologue assermenté. Le lendemain à son retour du boulot, avant la réunion familiale, la mère réussi à tirer les vers du nez à sa petite fille qui crachera le morceau.

Les aveux

« Ce soir-là, j’ai pas touché l’enfant mais avant, j’avais pour habitude de vérifier l’enfant de temps en temps. Vérifier l’enfant consistait à faire le toucher de sa partie intime avec mes doigts. Je le faisais souvent à son anus », précise Farel Doukaga. Prétextant être un père irréprochable, l’homme dit avoir probablement été trompé par un mauvais esprit sous l’effet du vin. Seulement, le gynécologue amateur avait l’habitude de doigter sa fille à l’anus, pour vérifier dit il, si elle était toujours pure.

Des actes préparatoires qui lui ont conduit à introduire sans état d’âme, sa verge dans le troufignon de l’adolescente des semaines après son « test gynécologique ».

« Aujourd’hui, je ne sais pas quel est le diable qui m’a poussé à faire ce genre d’acte à ma fille. Ma fille a dit à sa mère que je lui touchait depuis longtemps, oui je vérifiais l’enfant de temps en temps à l’anus et une fois j’ai introduit mon sexe derrière. Mais jamais je l’ai pénétré à son vagin », avoue-t-il.

Des regrets tardifs

Reconnaissant avoir mûri un énorme regret après avoir introduit son pénis dans l’arrière-train de sa jeune fille, Farel Doukaga ne c’était néanmoins pas arrêté là vu qu’il a continué sur cette lancée. Comme à ses vieilles habitudes, le soir du 5 juillet, après avoir eue une partie de jambes en l’air avec la mère de famille, il voulait encore déguster la chaire fraîche des jambes de sa propre fille de 12 ans. Heureusement, le signe indien était déjà dans sa maison. Ce qui a permis à la mère de découvrir le pot aux roses.

Le lundi 15 juillet, Farel Doukaga a été présenté devant le parquet de la République près le Tribunal de première instance de Port-Gentil, où il a reçu son mandat de dépôt pour la prison centrale. « Après un an de séparation avec la mère des enfants, certainement des choses se sont passées. Mais c’était sans violence le jour que je l’ai fait », conclut-il.