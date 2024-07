Un gabonais de 47 ans écroué pour avoir violé sa fille de 13 ans venue en vacances chez lui

Quand les vacances scolaires deviennent cauchemardesques pour une jeune adolescente gabonaise. Un compatriote âgé de 47 ans s’est vu délivré la semaine dernière un billet aller pour la prison centrale de la ville. Profitant des retrouvailles avec sa fille de 13 ans le temps des vacances, ce père incestueux l’aura finalement transformé en objet sexuel. Heureusement pour la victime, le calvaire n’aura duré que quelques semaines.

Steeve Lionel Pedio Akendengue n’est pas prêt de célébrer son 48e anniversaire d’existence le 17 août prochain en homme libre. Et pour cause, à peine avoir reçu sa fille de 13 ans en juin denier dont il était séparé de la mère pour les vacances scolaires, le prédateur sexuel a rapidement transformé leurs retrouvailles censées être bon enfant en idylle sexuel non consenti.

Le présumé violeur présentant son mandat de dépôt à la presse

Selon nos confrères de l’Union, les faits se sont produits au domicile du père incestueux au quartier Carrefour-Hassan dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. En sa qualité de père, il recevait sa fille pour les vacances. Enfant qu’il n’avait plus vu depuis des lustres. Une aubaine familiale qui s’est fondue en calvaire pour la jeune fille qui n’imaginait pas être tombé dans les bras d’un pédophile sans nom.

C’est la victime qui aura finalement donné l’alerte à sa mère qui elle, aura mis les éléments de la police judiciaire aux trousses du père indigne. Interpelé, il a été présenté en milieu de semaine dernière devant un juge qui a prononcé son placement sous mandat de dépôt à la prison du Château où il aura tout le luxe de compter les jours avant son procès.