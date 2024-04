Tronçon Port-Gentil-Mbenga : Léger retard dans la reprise des travaux

Il est impératif d’accélérer la cadence ! Le ministre gabonais des Travaux Publics, le général Flavien Nzengui Nzoundou, s’est rendu à Port-Gentil pour évaluer la situation de la reprise des travaux sur l’axe routier Forasol-Mbenga, cinq ans après son arrêt prématuré.

Le 3 avril, le ministre des Travaux publics, le général Flavien Nzengui Nzoundou s’est entretenu avec le Conseil d’ingénierie et de recherche appliquée (Cira), puis avec les responsables de l’entreprise CRBC. L’objectif était de discuter de la reprise des travaux sur le tronçon Forasol-Mbenga avant de visiter le chantier. « Les travaux n’ont pas encore débuté selon ce que nous avons observé sur le terrain. Nous sommes franchement déçus par cette situation », a déclaré le ministre des Travaux publics.

Concernant l’axe routier Port-Gentil-Mbenga, l’entreprise China Road and Bridge Corporation (CRBC) a présenté une demande de financement de 5,3 milliards de francs CFA au gouvernement. Cette somme a été versée à l’entreprise le 18 décembre 2023, neuf jours après le début des travaux. « Le démarrage des travaux tarde à se concrétiser. Nous cherchons à comprendre les raisons qui empêchent l’entreprise d’accélérer le rythme pour un démarrage effectif », a ajouté le ministre Nzengui Nzoundou.

Sous les directives du plus haut niveau de l’État, le ministère des Travaux Publics a pour mission de relancer tous les chantiers routiers laissés en suspens, notamment les projets de routes structurantes reliant Libreville aux autres capitales administratives du pays. Le tronçon Port-Gentil-Omboué, comprenant le segment Forasol-Mbenga sur 22 kilomètres, fait partie des grands projets de réhabilitation du comité pour la transition et la restauration des institutions.

« Certains travaux sont à l’arrêt depuis cinq ans, et nous redoutons les imprévus. Nous tenons à tout vérifier avant de relancer les travaux », a précisé le chef de mission du bureau de contrôle Cira Amadou Sidibé. Pour compenser le ralentissement dans le démarrage des travaux, l’entreprise adjudicatrice s’est engagée à redoubler d’efforts pour respecter son cahier des charges. Elle s’est également engagée à employer davantage de Gabonais pour réaliser ces travaux et à achever le chantier d’ici avril 2025 au plus tard.

« Nous prévoyons de commencer les travaux de terrassement dès lundi prochain. D’ici août, nous aurons réalisé la première couche de latérite, suivie de la couche de base avec le gravier. Nous travaillerons en étroite collaboration avec le bureau de contrôle pour garantir la qualité des travaux », a affirmé le directeur de CRBC, Shen Jie. Le chantier est confronté à plusieurs difficultés lors de cette reprise timide des travaux. « Nous sommes confrontés à de fortes pluies. Il pleut tous les jours, ce qui nous empêche de mettre en place la latérite. C’est le principal défi auquel nous sommes confrontés. Malgré cela, nous nous engageons à employer davantage de Gabonais pour achever les travaux d’ici avril prochain », a promis Shen Jie.

La route, en tant que vecteur de développement, revêt une importance capitale dans le cadre de la politique du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, menée par les membres du gouvernement. « Au niveau national, nous disposons de 10 000 kilomètres de routes, dont seulement 20% sont bitumés », a souligné le ministre des Travaux publics. Le 19 avril prochain, le général Flavien Nzengui Nzoundou, s’est engagé à effectuer une nouvelle inspection pour s’assurer de la reprise effective des travaux et évaluer le niveau d’avancement des travaux réalisés par l’entreprise.