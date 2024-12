Trois nouvelles directions générales pour restructurer le secteur pétrolier et gazier au Gabon

Lors du Conseil des ministres du jeudi 19 décembre 2024, trois projets de décrets ont été adoptés pour créer de nouvelles directions générales au sein du ministère du Pétrole et du Gaz. Ces initiatives visent à mieux organiser ce secteur stratégique. Les directions ont été immédiatement pourvues par des nominations.

Le premier projet de décret concerne la Direction générale de l’Amont pétrolier et gazier. Elle est « chargée de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans ce secteur stratégique », indique le communiqué final du Conseil. Cette direction supervisera et contrôlera les activités des sociétés opérant dans le domaine de l’amont pétrolier et gazier. Elle veillera notamment à « l’application de la réglementation afin d’assurer la conformité des opérations dans ce secteur clé pour l’économie nationale ». Pour diriger cette nouvelle entité, Aristide Nyamat Bantsiva a été nommé Directeur Général.

Une vue du conclave gouvernemental d’hier

La seconde structure créée est la Direction générale de l’Aval pétrolier et gazier. Elle sera responsable « de garantir la qualité et la sécurité des approvisionnements, ainsi que de l’entreposage et du stockage des produits pétroliers, gaziers, biocarburants et agrocarburants sur le territoire national ». En outre, elle « assure également la conformité avec la réglementation en matière de protection de l’environnement dans le secteur de l’aval pétrolier et gazier, en collaboration avec les autres administrations compétentes ». Le gouvernement a confié la gestion de cette direction à Thibault Gaël Idoumi.

Enfin, le troisième décret institue la Direction générale des Affaires économiques, Juridiques et de Gestion des données pétrolières et gazières. Elle a pour mission « de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines économiques, juridiques, fiscaux et de gestion des données pour le secteur des hydrocarbures ». Cette direction gérera également « la réglementation, les titres pétroliers et gaziers, les négociations de contrats, la fixation des prix, et la gestion des revenus pétroliers et gaziers ». Duplex Yockot a été désigné pour occuper ce poste stratégique.

Ces nouvelles directions générales reflètent l’engagement des autorités à moderniser le secteur pétrolier et gazier afin d’en maximiser l’impact économique tout en répondant aux enjeux de régulation et de durabilité.