Transition au Gabon : les journalistes en séminaire pour défendre la liberté de la presse

Du 16 au 18 octobre, un séminaire de renforcement des capacités des journalistes se tient à Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié, sous le thème de la consolidation de la liberté de la presse dans le cadre de la transition gabonaise. Près d’une trentaine de journalistes, issus des différentes rédactions des neuf provinces du pays, participent à cet événement visant à renforcer leurs compétences.

Ce séminaire a pour objectif de garantir la sécurité des journalistes et de promouvoir un environnement propice à la liberté d’expression, éléments essentiels pour l’enracinement de la démocratie et le développement de la bonne gouvernance. « Ils ont un devoir d’informer avec justesse et précision sur les enjeux auxquels le pays fait face. Le processus de changement doit favoriser la participation collective et être bien compris au niveau local », a déclaré le général Cyriaque Mbadinga, délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Mouila.

Quelques officiels

Ce séminaire, organisé par le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) et la Haute Autorité de la Communication (HAC), en partenariat avec la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), aborde des aspects logistiques, techniques et éthiques du journalisme. « Notre engagement est en cohérence avec la politique de l’ONU en matière de communication, qui vise à soutenir le développement de médias libres et indépendants, respectueux des normes éthiques les plus strictes », a souligné Norbert N. Ouendji, responsable de l’unité de la communication stratégique et de l’information publique de l’UNOCA.

Une autre vue des participants

Ces assises interviennent à un moment crucial de l’histoire du Gabon, marqué par l’organisation prochaine d’un référendum sur la nouvelle Constitution. « La presse doit jouer un rôle déterminant dans l’information objective et éclairée des populations, en veillant à garantir la paix sociale, la cohésion nationale et le vivre-ensemble », a déclaré Steve Ngoyo Moussavou, président de la HAC. Il a également insisté sur le respect de l’éthique et de la déontologie journalistique, essentielles pour assurer l’intégrité de l’information dans cette période de transition.