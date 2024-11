Trafic de drogue : Saisie record de 1 561 tablettes de cannabis au Port-Môle de Libreville

Ce lundi 4 novembre, la brigade des Douanes du Port-Môle de Libreville a réalisé une importante saisie de 1 561 tablettes de cannabis de plus d’une tonne et demie de drogue dissimulée dans des chaussures placées dans des cartons scellés, en provenance de Lomé, au Togo. Lors de cette opération musclée, les agents ont découvert cette grande quantité de stupéfiants camouflés parmi divers articles, révélant un vaste réseau d’importation de produits illégaux vers le Gabon.

La Direction générale des Douanes appuyée par le ministère de l’Économie et des Participations s’est rendue sur les lieux pour évaluer la situation. Les officiels ont pu constater de visu les cartons et sacs scellés contenant non seulement des vêtements, des cosmétiques, et des sacs à main, mais également de la drogue dissimulée avec soin. Les destinataires gabonais de ces cargaisons étaient identifiables par des informations personnelles, telles que des noms et numéros de téléphone inscrits sur les colis – un point d’entrée pour les enquêteurs pour remonter jusqu’aux responsables.

Une opération encadrée par le Code douanier de la CEMAC

Selon Hugues Modeste Odjangou, la saisie de cette cargaison est conforme aux articles 55 et 63 du Code douanier en vigueur dans la zone CEMAC, qui prohibe strictement l’importation de produits stupéfiants. Le directeur général des Douanes a rappelé que l’article 469 impose la saisie des marchandises introduites illégalement, ainsi que des moyens de transport ayant servi au trafic.

Une vue du navire arraisonné

En conséquence, le bateau ayant transporté les marchandises a été saisi, ainsi que les passagers et le commandant du navire, qui sont désormais sous enquête. Les agents des Douanes ont également relevé qu’aucune personne ne s’était présentée pour récupérer les marchandises, bien qu’une déclaration douanière ait été émise. Cette absence de réclamation pourrait s’avérer cruciale dans l’enquête en cours, visant à démanteler l’ensemble du réseau impliqué.

La jeunesse gabonaise, cible du trafic de drogue

Ce lot de stupéfiants visait des lieux variés de consommation, des snack-bars aux boîtes de nuit en passant par des hôtels et, plus préoccupant encore, les établissements scolaires où la jeunesse gabonaise reste particulièrement vulnérable. Mays Mouissi a annoncé que cette drogue serait détruite sous 24 heures, afin d’éviter toute redistribution accidentelle ou détournement vers des destinations non autorisées.

Une autre vue des tablettes saisies

« Cette saisie estimée à plus d’une tonne et demie de drogue sera détruite dans des conditions idoines », a-t-il déclaré. Enfin, le ministre Mouissi a signalé que d’autres services de l’État détiennent eux aussi des stocks de drogues saisies, notamment de la cocaïne et du cannabis, représentant des valeurs de plusieurs milliards de francs CFA.