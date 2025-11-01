Taylor Mabika installé à la tête de la Ligue professionnelle de boxe du Gabon

Le président de la Fédération gabonaise de boxe (Fégaboxe), Bonaventure Nzigou Manfoumbi, a procédé ce 30 octobre à l’installation officielle de Taylor Mabika à la tête de la Ligue professionnelle de boxe du Gabon. L’ancien champion gabonais aura, pendant six mois, pour mission de restructurer la boxe professionnelle nationale et de mettre en place une ligue régionale performante dans la province de l’Estuaire. Sa nomination remonte elle à juillet dernier mais officialisée ce jeudi.

Ce choix, fruit d’une assemblée générale de la Fégaboxe, vise à redynamiser une discipline en perte de vitesse. « La situation de notre sport est instable, notamment en raison du manque de moyens. Nous devons mettre fin à l’anarchie actuelle où des combats sont organisés sans respecter les normes de la fédération », a déclaré Bonaventure Nzigou Manfoumbi. La Fégaboxe entend s’appuyer sur l’expérience et le charisme de Mabika pour relancer la discipline au niveau national.

Honoré par cette nomination, Taylor Mabika a exprimé sa volonté de s’investir pleinement dans cette mission. « C’est une grande satisfaction pour moi. Je veux contribuer à redonner à la boxe gabonaise toute sa place et encourager la jeunesse à s’y investir afin d’assurer la relève », a-t-il confié.