Soudan : Le gouvernement de retour à Khartoum après près de 3 ans d’absence

Le Premier ministre soudanais Kamil Idris a annoncé dimanche 11 janvier le retour du gouvernement à Khartoum, mettant fin à près de trois années de repli à Port-Soudan imposé par la guerre déclenchée en 2023. Les ministères fédéraux avaient été transférés sur les rives de la mer Rouge en avril 2023, après que les combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) eurent rendu la capitale invivable et détruit une grande partie de ses infrastructures. Idris a qualifié ce retour de « final et global », précisant que seules quelques administrations terminaient encore leur transfert, tandis que les services reprennent dans des locaux provisoires des quartiers centraux et sud, le Palais présidentiel et plusieurs ministères restant inutilisables.

Ce retour à Khartoum intervient après la reconquête de la ville par l’armée en mai 2025 et une vaste campagne de réhabilitation des réseaux d’électricité, d’eau et de voirie, pilotée par un comité du Conseil souverain. Les infrastructures numériques et d’assainissement, pillées et endommagées durant l’occupation partielle de la capitale par les FSR, demeurent toutefois en cours de réparation. Présentant ce déplacement comme une étape vers une « paix inévitable », Kamil Idris a insisté sur la nécessité d’un accord « qui satisfasse tous les Soudanais » et affirmé que le pays devrait réintégrer l’Union africaine dès cette année, estimant que l’organisation « a besoin du Soudan comme membre fondateur ».

S’adressant aux habitants du district de Bahri, le Premier ministre a promis qu’aucun nouvel impôt ne serait introduit dans le budget 2026, prévoyant une baisse de l’inflation à 70 % et une croissance de 10 % du produit intérieur brut. Il a assuré que la santé, l’éducation et les services de base – notamment l’électricité et l’assainissement – seraient placés au cœur de l’action gouvernementale, allant jusqu’à présenter 2026 comme « l’année de la paix ». Kamil Idris a également remercié les autorités de l’État de la mer Rouge pour avoir accueilli le gouvernement durant son exil intérieur, salué le rôle des gouverneurs dans le retour des populations, et décrit Khartoum comme « la capitale de la dignité et de la victoire », en promettant de relancer les chantiers d’infrastructures restés à l’arrêt.