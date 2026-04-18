Snobant la suspension de Paul Kessany, le CNO du Gabon élira son nouveau président ce 25 avril !

Alors que la Fegafoot s’est couchée à la « régulation » de 6 mois imposée par le gouvernement gabonais, le Comité national olympique du Gabon (CNOG) lui ne pliera pas. La commission d’éthique de l’instance sportive a tranché de manière irrévocable : le processus électoral suit son cours normal. Le rendez-vous est donc fermement maintenu au samedi 25 avril au siège du CNOG, situé à Akanda, à quelques encablures du stade de l’Amitié.

En s’appuyant rigoureusement sur les articles 19, 20, 29 et 31 de ses statuts, l’organisation prévoit l’ouverture de l’élection de son prochain comité exécutif dès 10 heures. Ce maintien opérationnel relance de plus belle les tensions avec le gouvernement et place ce scrutin sous très haute surveillance institutionnelle.

Un affront direct au ministère des Sports

Ce calendrier sonne comme un véritable camouflet pour le ministre des Sports, Paul Kessany, qui avait officiellement prononcé la suspension de ce processus électoral le 13 avril dernier. En validant la liste définitive des candidats et en convoquant le collège électoral, la commission d’éthique ignore purement et simplement la décision gouvernementale.

Le président sortant en lice

Le mouvement olympique, farouchement attaché à son autonomie statutaire vis-à-vis du pouvoir politique, engage ainsi un bras de fer frontal avec les autorités étatiques. Reste à savoir si cette détermination mènera au vote sans encombre ou si l’État décidera d’intervenir pour faire respecter la mesure de suspension édictée par le ministre.

Trois visions pour un collège électoral verrouillé

Sur la ligne de départ, trois figures connues du paysage sportif se disputent la présidence. Le président sortant, Crésant Pambo, se présente avec la volonté de défendre son bilan. Face à lui, Sylvain Florient Pangou-Mbembo, fraîchement réélu à la tête de la fédération de handball, espère capitaliser sur sa dynamique victorieuse, tandis que Marcel Mbele Loussou, ancien patron du volleyball, met en avant sa longue expérience de dirigeant.

L’un de ses deux autres challengers

Pour départager ces trois prétendants, le corps électoral est désormais strictement figé : il se compose des représentants de seize fédérations nationales, allant de l’athlétisme au wushu, ainsi que de deux représentants des athlètes, dans le strict respect de la parité. Le samedi 25 avril constituera, à n’en point douter, un tournant décisif dans les relations tumultueuses entre l’État et les instances sportives nationales.