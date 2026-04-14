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Gabon : L’Agasa ferme plusieurs restaurants insalubres à Akanda après une inspection nocturne

Publié le 14 avril 2026 à 10h08min MàJ : //
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Gabon : L’Agasa ferme plusieurs restaurants insalubres à Akanda après une inspection nocturne
Gabon : L’Agasa ferme plusieurs restaurants insalubres à Akanda après une inspection nocturne © 2026 D.R./Info241

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé, le lundi 13 avril, la fermeture de plusieurs commerces de restauration dans la commune d’Akanda. Cette décision fait suite à une vaste opération d’inspection ciblée menée dans la nuit du vendredi 11 avril. L’objectif de cette offensive était de lutter contre la prolifération d’activités alimentaires non réglementées qui s’installent une fois la nuit tombée, exposant la population à des risques sanitaires accrus en raison de la rareté habituelle des contrôles sur ces créneaux.

Une vue des lieux inspectés

Pour mener à bien ce coup de filet, l’Agasa a déployé sur le terrain quatre brigades d’inspecteurs et de contrôleurs. Agissant en étroite collaboration avec les autorités municipales d’Akanda et bénéficiant de l’appui des forces de l’ordre, ces équipes ont procédé à une série de vérifications inopinées pour s’assurer de la qualité des denrées proposées aux consommateurs lors de ces heures jugées particulièrement sensibles.

Le bilan de cette descente nocturne s’est avéré accablant pour de nombreux opérateurs. Les contrôles ont mis en lumière des infractions graves, telles que l’absence totale d’agrément sanitaire, des manquements criants aux règles d’hygiène des locaux ou encore des ruptures inquiétantes de la chaîne du froid. Face à la gravité de ces constats, les autorités ont prononcé la fermeture conservatoire immédiate des établissements épinglés, exigeant leur stricte mise en conformité avant toute réouverture.

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