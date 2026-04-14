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Droits de douane : Pékin annonce leur suppression pour 53 pays africains à l’exception de l’Eswatini

Publié le 14 avril 2026 à 07h10min MàJ : //
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Droits de douane : Pékin annonce leur suppression pour 53 pays africains à l’exception de l’Eswatini
Droits de douane : Pékin annonce leur suppression pour 53 pays africains à l’exception de l’Eswatini © 2026 D.R./Info241

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À compter du 1er mai, la Chine supprimera l’ensemble de ses droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains, a annoncé un haut responsable chinois. Cette mesure d’envergure vise à faciliter l’accès des produits du continent à l’immense marché intérieur asiatique et à consolider des relations économiques déjà robustes. Au sein du continent, seul l’Eswatini se voit exclu de ce dispositif préférentiel. Le royaume paie ainsi le maintien de ses relations diplomatiques avec Taïwan, une position en contradiction directe avec le principe d’une seule Chine farouchement défendu par Pékin.

Cette ouverture commerciale intervient dans un contexte de croissance exponentielle des échanges bilatéraux, qui ont atteint un volume record de 348 milliards de dollars en 2025. Si la Chine consolide largement son statut de premier partenaire de l’Afrique (représentant 22 % de son commerce total), cette dynamique cache un profond déséquilibre au détriment des pays africains. L’an dernier, les exportations chinoises se sont élevées à 225 milliards de dollars contre seulement 123 milliards en sens inverse, creusant le déficit commercial du continent à un niveau vertigineux de près de 100 milliards de dollars.

Si l’exemption douanière représente une opportunité théorique pour tenter de rééquilibrer la balance, elle se heurte à un défi structurel majeur : le manque de diversification des économies locales. Actuellement, près de 69 % des produits expédiés d’Afrique vers la Chine se résument à des matières premières brutes (pétrole, or, cuivre, aluminium, minerai de fer). Pour tirer véritablement profit de cette suppression des barrières tarifaires, le continent devra impérativement développer ses secteurs agricoles et manufacturiers, dont le poids dans les échanges demeure encore très marginal.

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