Rente pétrolière : Comment le conflit au Moyen-Orient fragilise le Gabon et l’Afrique centrale

Le conflit en cours au Moyen-Orient accentue un contexte mondial déjà instable. Selon le récent document de politique conjoint publié ce 15 avril par la Banque africaine de développement, l’Union africaine, la CEA et le PNUD dont Info241 a obtenu copie, l’Afrique pourrait voir la croissance de son PIB réel diminuer d’environ 0,2 point de pourcentage si les hostilités persistent. Cette onde de choc se transmet principalement par la hausse des prix de l’énergie, des produits alimentaires et des engrais, ainsi que par les perturbations des chaînes logistiques. Le détournement contraint du trafic maritime par le cap de Bonne-Espérance allonge les délais et entraîne mécaniquement une hausse des taux de fret et des prix des biens importés.

Pour la sous-région de l’Afrique centrale, les répercussions de cette crise s’annoncent particulièrement contrastées. La zone compte en effet cinq pays exportateurs de pétrole sur sept, à savoir le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun. Sur le papier, cette configuration pourrait offrir un soulagement budgétaire à court terme face à la flambée des cours mondiaux de l’or noir. Le rapport souligne d’ailleurs spécifiquement que le Gabon et la Guinée équatoriale pourraient bénéficier d’une augmentation de leurs exportations de pétrole vers des partenaires majeurs tels que la Chine.

Des faiblesses structurelles qui limitent les gains

Cependant, l’euphorie potentielle liée à cette rente pétrolière est rapidement rattrapée par la réalité économique locale. Les bénéfices tirés de la hausse des cours seront inégaux à cause des goulets d’étranglement structurels et d’une diversification économique beaucoup trop limitée. Dans le même temps, les pays importateurs nets de la région, comme la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, subiront de plein fouet l’augmentation des pressions extérieures et de l’inflation.

Tableau 1 : Matrice de notation de la vulnérabilité en Afrique centrale

Pays Niveau de vulnérabilité Score global (sur 10) Dimension la plus faible identifiée Cameroun Moyen 4,75 Exposition externe Congo Élevé 3,75 Réponse politique Gabon Moyen 5,00 Exposition externe Guinée équatoriale Élevé 4,00 Réponse politique République centrafricaine Élevé 1,75 Marges de manœuvre macroéconomiques République démocratique du Congo Élevé 2,50 Exposition externe, marges de manœuvre macroéconomiques Tchad Élevé 4,00 Réponse politique

Le cas du Gabon illustre parfaitement le paradoxe des économies productrices face aux crises exogènes. L’évaluation matricielle du rapport classe Libreville à un niveau de vulnérabilité « moyen » avec un score global de 5 sur 10. S’il est fortement exposé à l’inflation importée via l’alimentation et les produits de première nécessité, le pays a réagi en maintenant des subventions, des suspensions fiscales et des contrôles des prix pour amortir le choc. Toutefois, les institutions financières recommandent aux autorités de rationaliser progressivement ces aides et de renforcer la discipline budgétaire pour éviter de creuser les déficits.

Une sous-région sous haute tension

La situation de la plupart des pays voisins est encore plus alarmante. Bien qu’ils soient également exportateurs de brut, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale affichent un niveau de vulnérabilité « élevé ». Ces économies souffrent de leur très forte dépendance aux importations de carburants raffinés et font face à une inflation croissante, limitant leurs capacités de réaction. Le Cameroun s’en sort légèrement mieux avec une vulnérabilité moyenne (score de 4,75/10), le gouvernement misant sur la gestion des prix à la pompe pour faire face aux pressions sur la chaîne d’approvisionnement.

Tableau 2 : Mesures initiales prises par les États d’Afrique centrale

Pays Mesures politiques immédiates recensées Cameroun Gestion des prix du carburant ; discussions sur l’approvisionnement régional. Congo Aucune mesure immédiate ; on compte sur les hausses attendues des recettes pétrolières. Gabon Maintien des subventions sur les carburants et les produits de première nécessité ; contrôles des prix. Guinée équatoriale Aucune mesure immédiate. République centrafricaine Réponse limitée ; suivi uniquement. République démocratique du Congo Mécanismes de coordination de haut niveau ; suivi. Tchad Aucune mesure spécifique n’a été prise pour le moment ; attitude attentiste.

Pour naviguer dans cette zone de turbulences, les experts formulent des recommandations claires. Les États africains doivent déployer des mesures de protection sociale temporaires et ciblées pour protéger les populations vulnérables. Le rapport déconseille fermement le maintien des subventions généralisées aux carburants, jugées très coûteuses et mal ciblées, et recommande aux pays producteurs d’épargner prudemment les recettes pétrolières exceptionnelles en prévision de jours plus difficiles.