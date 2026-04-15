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L’Agasa saisit et détruit près de six tonnes de produits alimentaires dans l’Ogooué-Maritime

Publié le 15 avril 2026 à 16h20min MàJ : //
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L’Agasa saisit et détruit près de six tonnes de produits alimentaires dans l’Ogooué-Maritime
L’Agasa saisit et détruit près de six tonnes de produits alimentaires dans l’Ogooué-Maritime © 2026 D.R./Info241

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a annoncé, via un communiqué publié ce mercredi 15 avril, la saisie d’un conteneur frigorifique non conforme aux normes dans la province de l’Ogooué-Maritime. Menée par la délégation provinciale, cette opération de contrôle ciblée a conduit à la confiscation immédiate de près de six tonnes de produits d’origine végétale, déclarés totalement impropres à la consommation.

Cette importante saisie a été motivée par une infraction majeure aux exigences sanitaires liées à la conservation des aliments. Les vérifications ont en effet révélé que la marchandise avait subi un processus de décongélation suivi d’une recongélation lors de son transport par voie maritime. Cette rupture manifeste de la chaîne du froid altère gravement la qualité des denrées et expose les potentiels consommateurs à des risques d’intoxication, justifiant une intervention sanitaire stricte.

Face à ce danger pour la santé publique, les produits incriminés ont été définitivement retirés du circuit de distribution avant d’être détruits par incinération, conformément aux procédures légales en vigueur. Cette action coup de poing s’inscrit dans la continuité des missions de surveillance exercées par l’Agasa aux différents points d’entrée du territoire, dont le but est de garantir que seules les marchandises respectant les standards d’hygiène puissent accéder au marché gabonais.

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