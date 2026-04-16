National Foot 1 : Après le bicéphalisme, le mauvais sort continue de s’acharner sur l’US Bitam !

L’Union sportive de Bitam (USB) traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Alors que les supporters nordistes espéraient une accalmie après la résolution d’un bicéphalisme persistant à la tête du club, la réalité du terrain et de l’administration les a brutalement rattrapés. Le club phare du Septentrion fait aujourd’hui face à une crise d’effectif paralysante, couplée à une lourde sanction infligée par la Ligue nationale de football professionnel (Linafp).

L’illusion aura été de courte durée pour l’enfant du peuple. Le dimanche 12 avril, sur la pelouse, les joueurs bitamois avaient pourtant fait preuve d’une résilience remarquable face au FC 105. Menés au score à la demi-heure de jeu, ils avaient brillamment renversé la situation pour s’imposer 3-1, portés par un doublé de Baba Oumarou et une réalisation de Ryan Célestin Obiang Dieza. Mais cette victoire fondatrice s’est transformée en cauchemar administratif avec une défaite sur tapis vert (0-3) prononcée par la commission d’homologation.

Une crise d’effectif et des règles bafouées

À l’origine de cette sanction implacable, un effectif réduit à peau de chagrin qui a poussé la direction à l’imprudence. Le co-président du club, Billy Edo Bendo, a dressé un constat alarmant de la situation : "C’est une situation vraiment regrettable. Nous avons un effectif de huit joueurs qualifiés. Un est blessé et l’autre vient de quitter le club. Ce qui fait que nous ne disposons plus que de six joueurs dont deux gardiens de but. Insuffisant pour jouer le championnat."

Le classement à l’issue de la 7e journée

Rang Équipe P J V N D BM BE GD 1 A.S.O. Stade Mandji 17 7 5 2 0 10 1 +9 2 A.S. Mangasport 13 7 4 1 2 12 6 +6 3 FC 105 13 7 4 1 2 13 8 +5 4 Oyem A.C. 12 7 4 0 3 9 8 +1 5 A.O. C.M.S. 10 7 2 4 1 7 5 +2 6 Ogooué FC 10 7 3 1 3 9 8 +1 7 U.S. Oyem 9 6 2 3 1 5 5 0 8 Bouenguidi Sport 8 7 1 5 1 6 5 +1 9 Stade Migovéen 8 7 2 2 3 5 5 0 10 Lozosport 8 6 2 2 2 4 5 -1 11 Vautour Club 5 6 1 2 3 6 9 -3 12 Lambaréné A.C. 5 7 1 2 4 5 8 -3 13 U.S. Bitam 4 4 1 1 2 2 6 -4 14 A.S. Dikaki 2 7 0 2 5 4 18 -14

Pour pallier ce déficit structurel et faire face à l’interdiction de recrutement imposée par la Fifa, les dirigeants ont pris le risque d’aligner onze joueurs non qualifiés, puisés notamment dans l’équipe réserve. Une infraction flagrante sanctionnée par le procès-verbal de la Linafp, qui fustige l’utilisation de joueurs tels que Patrick Edang, Blaise Medjo ou encore Lincoln Zue, en totale violation des dispositions du championnat élite.

Un classement alarmant et un avenir incertain

L’instance dirigeante du football professionnel gabonais se montre d’autant plus intransigeante qu’elle affirme avoir tendu la main au club. Lors d’une concertation le 8 avril, la Linafp avait accordé un délai supplémentaire à l’USB pour régulariser ses jeunes ou obtenir une levée de sanction de la Fédération gabonaise de football. Le silence de la direction bitamoise jusqu’au coup d’envoi a contraint la commission à sévir face à ce qu’elle qualifie de décision "dangereuse et malencontreuse".

Les conséquences de ce fiasco administratif sont désastreuses au classement général à l’issue de cette septième journée. L’US Bitam s’enfonce à l’avant-dernière place (13e) avec un maigre total de 4 points, tandis que le FC 105 bondit sur la troisième marche du podium avec 13 unités. Engluée dans cette crise sportive et institutionnelle, la formation nordiste se dirige désormais avec appréhension vers son prochain match face à la solide équipe d’Oyem AC.