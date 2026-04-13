Starlink en Afrique du Sud : refusant de se conformer aux lois locales, Elon Musk prié d’aller voir ailleurs

Les autorités sud-africaines ont vivement répondu à Elon Musk, accusé de relayer des contrevérités sur les conditions d’exercice des affaires dans le pays. La charge est venue du porte-parole de la présidence, Vincent Magwenya, qui a suggéré au milliardaire américain de se tourner vers d’autres marchés. « Actuellement, l’ONU compte 193 États membres. Il y a sûrement 192 marchés où l’on peut bien gagner sa vie » , a-t-il écrit dimanche sur X, avant d’ajouter lundi que les relations recherchées par Musk « ne seront pas établies » tant qu’il diffusera, selon lui, « des mensonges et de la désinformation » sur l’Afrique du Sud.

À l’origine de cette passe d’armes, une nouvelle sortie d’Elon Musk sur le dossier Starlink. Le patron de SpaceX a affirmé que l’Afrique du Sud refusait d’accorder une licence à son système d’internet par satellite parce qu’il ne voulait pas nommer une personne noire à la tête de la filiale locale, allant jusqu’à dénoncer des autorités « racistes avoués ». Pretoria rejette fermement cette version et soutient que le problème ne relève pas de la couleur de peau d’Elon Musk, mais du respect des lois sud-africaines applicables aux opérateurs étrangers.

Depuis plus de deux ans, Elon Musk cherche à obtenir pour Starlink un accès au marché sud-africain à des conditions dérogatoires. La législation impose en principe aux entreprises étrangères de télécommunications de céder 30 % du capital de leur filiale locale à des groupes historiquement défavorisés, une disposition issue des politiques de réparation post-apartheid. Ce cadre a toutefois commencé à évoluer, Pretoria ayant assoupli fin 2025 certaines règles pour permettre aussi des mécanismes alternatifs, dits d’« équivalent en capitaux », sans renoncer officiellement à l’objectif de transformation économique.