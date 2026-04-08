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Littérature : Libreville accueille la 2e édition du Salon du livre jeunesse

Publié le 8 avril 2026 à 08h40min MàJ : //
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Littérature : Libreville accueille la 2e édition du Salon du livre jeunesse
Littérature : Libreville accueille la 2e édition du Salon du livre jeunesse © 2026 D.R./Info241

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La deuxième édition du Salon du livre jeunesse s’est officiellement ouverte le mardi 7 avril à Libreville, autour du thème « Lire le monde de demain » . Cette semaine dédiée à la promotion de la lecture a été inaugurée en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre d’État à l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, le ministre de l’Enseignement supérieur, Charles Edgar Mombo, et le maire de la commune, Pierre Matthieu Obame Etoughe. Lors de cette cérémonie, la présidente de l’Association pour la promotion du livre et des arts (Apla), Sylvie Ntsame, a souligné l’urgence de réconcilier la jeunesse avec l’objet livre face à l’omniprésence du numérique.

Pays invité

Pour ce nouveau rendez-vous culturel, le Cameroun a été mis à l’honneur. La délégation voisine était représentée par Edith Félicie Noëlle Ntgoeto Zam épouse Ondoua, haut-commissaire et émissaire du ministre camerounais de la Culture. Ce brassage sous-régional s’est concrétisé dès le premier jour par l’organisation d’une table ronde passionnante axée sur la littérature de jeunesse camerounaise, illustrant la capacité des œuvres littéraires à transcender les frontières et à enrichir le parcours éducatif des élèves à tous les niveaux d’apprentissage.

Prévu pour s’achever le 11 avril, l’événement propose au public librevillois une programmation riche et diversifiée. Les visiteurs peuvent participer à divers panels de discussion, à des séances de dédicaces ainsi qu’à des ateliers d’écriture coordonnés notamment par les éditions Dodo Vole. Ces activités, qui ont déjà attiré de nombreux passionnés lors de la journée inaugurale, visent à entretenir le goût de la lecture et à fournir aux jeunes générations les outils intellectuels nécessaires pour bâtir la société de demain.

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