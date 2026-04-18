Journée de la femme gabonaise : Une célébration plus que désormais en perte d’élan

À l’occasion de la Journée nationale de la femme, célébrée ce 17 avril au Gabon, Denise Rachelle Billogue livre aux lecteurs d’Info241 une tribune à la fois lucide et engagée sur le sens, la portée et les limites de cette commémoration. Journaliste de formation, femme de médias et observatrice attentive des réalités vécues au quotidien par les Gabonaises, elle interroge la trajectoire d’un rendez-vous national censé porter la cause des femmes, mais dont l’impact semble, selon elle, s’éroder au fil des années. Lecture.

À l’occasion de la 28e édition de la Journée nationale de la femme, célébrée hier, le Gabon dresse un bilan contrasté entre avancées juridiques et défis persistants. Entre reconnaissance symbolique et attentes concrètes, cette commémoration interroge su sa capacité à impulser un véritable changement.

Une célébration ancrée dans l’histoire

Instituée en 1998, la Journée nationale de vise à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des genres. Près de trois décennies plus tard, elle demeure un moment clé de visibilité, mais aussi d’évaluation des politiques publiques en faveur de la condition féminine.

Selon des données publiées en 2025 par la plateforme Countrymeters, le Gabon compte 2 481 160 habitants, avec une légère majorité masculine (50,2 %) contre 49,8 % de femmes. Une quasi-parité démographique qui contraste avec les inégalités persistantes dans l’accès aux opportunités économiques, sociales et politiques.

Des avancées juridiques notables

Au fil des années, le cadre normatif s’est renforcé. L’adoption de la loi n° 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes, la révision du Code civil, ainsi que l’adhésion du Gabon à des instruments internationaux comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et le Protocole de Maputo témoignent d’une volonté d’alignement sur les standards internationaux.

Ces dispositifs consacrent plusieurs avancées majeures, notamment la criminalisation des violences domestiques et du viol conjugal, la fixation de l’âge légal du mariage à 18 ans, ainsi que l’autorité parentale conjointe.

Un défi d’effectivité des politiques publiques

Malgré ces progrès, la question de l’application concrète des textes reste posée. Plusieurs observateurs évoquent un décalage entre les engagements juridiques et leur mise en œuvre sur le terrain.



Dans un contexte marqué par la réintégration du ministère de la Femme, les autorités entendent faire de cette journée un levier de mobilisation autour des enjeux de gouvernance, de résilience et d’égalité des genres, thème retenu pour l’édition 2026.

Une dynamique en perte de vitesse ?

Au-delà des intentions, certains acteurs de la société civile pointent un essoufflement progressif de la Journée nationale de la femme. La multiplication d’initiatives individuelles, souvent peu coordonnées, tend à fragmenter la dynamique collective et à réduire la visibilité nationale de l’événement.



Par ailleurs, la disparition progressive de mécanismes incitatifs, tels que les concours et les distinctions, contribue à affaiblir l’engagement et la valorisation des initiatives portées par les femmes.

Un enjeu de repositionnement

Dans ce contexte, la Journée nationale de la femme apparaît à la croisée des chemins. Entre célébration symbolique et attentes concrètes, elle est appelée à se réinventer pour répondre aux réalités économiques, sociales et politiques des femmes gabonaises.

Plus qu’un simple rendez-vous annuel, elle pourrait constituer un véritable outil d’impulsion des politiques publiques, à condition de renforcer la coordination des actions et de garantir l’effectivité des engagements pris