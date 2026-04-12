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Mouila : Les habitants frappés par une crise alimentaire en raison d’une flambée des prix

Publié le 12 avril 2026 à 06h52min MàJ : //
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Mouila : Les habitants frappés par une crise alimentaire en raison d’une flambée des prix
Mouila : Les habitants frappés par une crise alimentaire en raison d’une flambée des prix © 2026 D.R./Info241

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Il ne fait plus bon de vivre à Mouila, capitale provinciale de la Ngounié (sud du Gabon). Les populations font face depuis plusieurs jours à une crise alimentaire liée à l’augmentation généralisée des prix des denrées de première nécessité. Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP) ce samedi 11 avril, les tarifs pratiqués tant par les petits détaillants que par les grands distributeurs rendent l’accès aux produits de consommation de plus en plus difficile, générant le mécontentement des consommateurs.

Cette inflation s’explique par une série de facteurs structurels et logistiques. Sur le marché local, les cultivateurs répercutent l’impact de la dégradation des infrastructures routières et des pertes liées à la faune sauvage sur leurs prix de vente, obligeant les revendeuses à ajuster leurs tarifs pour dégager des bénéfices. Concernant les marchandises importées, les grossistes soulignent le poids des taxes douanières et des frais d’acheminement, tout en précisant que les importations en provenance du Cameroun permettent de maintenir de meilleures marges.

Pour faire face à cette situation, les habitants de Mouila exigent une révision des prix et une stricte adéquation entre les tarifs fixés et les volumes vendus. De leur côté, les commerçants sollicitent l’intervention de l’État à travers des mesures de soutien concrètes, incluant la mise à disposition de terres agricoles, la fourniture de véhicules de transport, ainsi que des actions de prévention contre le conflit homme-faune.

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