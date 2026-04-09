Fégafoot : Candidat unique, Mounguengui reçoit le soutien sans surprise des clubs professionnels

Le chemin vers un nouveau mandat s’apparente de plus en plus à un boulevard pour Pierre Alain Mounguengui. À l’approche de l’élection à la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) prévue le 18 avril prochain à Mouila, le président sortant, déjà assuré de concourir en tant que candidat unique après le rejet des dossiers de ses rivaux, a reçu ce mercredi l’appui officiel du Collectif des clubs de football professionnel. Ce soutien ouvert et assumé n’est en réalité que la suite logique d’une dynamique enclenchée bien plus tôt, puisque ce sont ces mêmes formations sportives qui lui avaient très largement accordé leurs parrainages, un sésame indispensable qui avait grandement facilité la validation de son dossier de candidature.

Pour ces acteurs de premier plan, ce choix d’accompagner le seul candidat en lice s’inscrit avant tout dans une quête vitale de stabilité institutionnelle. Éprouvés par des années de tensions, de perturbations dans les compétitions et de difficultés structurelles, les clubs estiment qu’une continuité est préférable à une phase de rupture incertaine. Cette conviction a été renforcée par la posture adoptée par Pierre Alain Mounguengui lors de la dernière Assemblée générale de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp). Faisant preuve d’ouverture, il y avait reconnu certaines insuffisances dans sa gestion passée, tout en appelant à l’unité et à une intégration plus active des clubs dans la gouvernance de l’institution.

En renouvelant leur confiance au président sortant, les membres du Collectif affichent clairement leur volonté d’éviter de transformer l’échéance de Mouila en une tribune de règlements de comptes ou de déstabilisation, contrastant ainsi avec les contestations des candidats recalés. Pour les professionnels du ballon rond gabonais, l’urgence réside dans l’élaboration d’un projet collectif capable de relancer les championnats, de développer les clubs et de structurer la formation. Le 18 avril, ils entendent donc se rendre aux urnes pour entériner le choix d’une « continuité améliorée » au service de la refonte du football national.