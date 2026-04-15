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Espagne : Vaste régularisation de près d’un demi-million de sans-papiers à rebours de l’Europe

Publié le 15 avril 2026 à 10h35min MàJ : //
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Espagne : Vaste régularisation de près d’un demi-million de sans-papiers à rebours de l’Europe
Espagne : Vaste régularisation de près d’un demi-million de sans-papiers à rebours de l’Europe © 2026 D.R./Info241

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Le gouvernement espagnol a donné le coup d’envoi, ce mardi 14 avril, d’une opération massive de régularisation des travailleurs sans-papiers. Ce dispositif, dont la période de dépôt des candidatures s’étalera jusqu’au 30 juin, permet l’octroi d’un permis de séjour et de travail d’un an, renouvelable et valable dans tous les secteurs d’activité. Selon le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, près de 500 000 migrants pourraient bénéficier de cette mesure exceptionnelle qui contraste radicalement avec le durcissement généralisé des politiques migratoires au sein de l’Union européenne.

Cette initiative historique trouve ses racines dans une forte mobilisation citoyenne, portée par plus de 700 000 signatures et soutenue par des syndicats, des ONG et l’Église catholique. Pour être éligibles, les candidats – y compris les demandeurs d’asile ayant déposé leur dossier à temps – doivent justifier d’une présence continue d’au moins cinq mois sur le sol espagnol avant le 31 décembre 2025 et présenter un casier judiciaire vierge. Le gouvernement justifie cette démarche par des impératifs tant humanitaires qu’économiques, insistant sur le rôle vital de ces travailleurs pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs en tension (agriculture, hôtellerie, aide à la personne) et soutenir un système de protection sociale confronté au vieillissement démographique.

Ce choix politique place Madrid en porte-à-faux avec la ligne dure privilégiée par Bruxelles et ses voisins. Alors que les instances européennes, tout comme la France, l’Italie ou l’Allemagne, durcissent considérablement leurs dispositifs en multipliant les expulsions et en restreignant les régularisations, l’Espagne fait figure d’exception. Sur le plan national, la mesure suscite d’ailleurs de vives critiques de la part de l’opposition conservatrice (Parti populaire) et de l’extrême droite (Vox), forçant l’exécutif à faire passer ce texte par décret royal afin de contourner un probable blocage parlementaire.

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