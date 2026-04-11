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Djibouti : Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh réélu pour un 6e mandat avec 97,81%

Publié le 11 avril 2026 à 12h56min MàJ : //
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Djibouti : Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh réélu pour un 6e mandat avec 97,81%
Djibouti : Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh réélu pour un 6e mandat avec 97,81% © 2026 D.R./Info241

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Sans grande surprise, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a été triomphalement réélu pour un sixième mandat à l’issue du scrutin du 10 avril 2026. Au pouvoir depuis 1999, le dirigeant de 78 ans, surnommé « IOG », a récolté 97,81 % des voix face à son unique adversaire, Mohamed Farah Samatar (2,19 %). Le scrutin a été marqué par une forte mobilisation officielle, le ministère de l’Intérieur rapportant un taux de participation de plus de 80 % parmi les quelque 260 000 électeurs inscrits.

Cette nouvelle candidature a pourtant nécessité une manœuvre institutionnelle : une révision de la Constitution opérée en novembre dernier a supprimé la limite d’âge de 75 ans, permettant au président de se présenter malgré de précédentes promesses de retrait. Ce maintien au pouvoir est justifié par le camp présidentiel par le besoin de préserver la stabilité du pays dans une région sous haute tension, mais aussi par l’absence d’un dauphin consensuel qui pourrait menacer l’équilibre politique actuel.

La pérennité de ce régime s’inscrit au cœur d’enjeux géostratégiques majeurs. Stratégiquement positionné sur le détroit de Bab-el-Mandeb, Djibouti est un verrou incontournable pour le commerce maritime mondial reliant l’Asie à l’Occident. Cette localisation exceptionnelle a incité de nombreuses puissances mondiales — comme la France, les États-Unis, la Chine ou encore le Japon — à y installer leurs bases militaires, faisant de la stabilité djiboutienne une préoccupation internationale.

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