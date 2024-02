Seuls 18 villages sans signal radio et télé en seront pourvus au Gabon pour le Dialogue national

Alors que, selon les données officielles, 30% du territoire gabonais est privé de signal radio et de télévision, les autorités de la transition ont décidé de faire un geste pour ne pas priver ces zones du futur Dialogue national prévu pour le mois d’avril. Ainsi, dès le mois de mars, seulement 18 villages, soit 2 par province, seront enfin sortis de la liste des nombreuses zones non couvertes par les moyens de télécommunication.

En 2024, plusieurs populations rurales du Gabon n’ont toujours pas accès aux services audiovisuels, au téléphone et à Internet. Alors que le Dialogue politique, destiné à tourner la page des 56 années de règne de la famille Bongo, approche à grands pas, les autorités de la transition ont décidé ce vendredi de sortir de ces zones non couvertes 18 villages de l’arrière-pays. Ce projet implique la création d’un Groupement d’intérêt économique (GIE) nommé « Poste Télédiffusion Services Universels ».

La séance de travail de jeudi entre les parties à la présidence gabonaise

Selon le projet de décret présenté hier par la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, il s’agit de connecter en urgence 18 villages du pays dès le mois de mars. Le GIE sera ainsi constitué entre la Poste SA et l’entité Télédiffusion du Gabon (TDG), deux organismes publics. « Il aura pour mission d’étendre la couverture en radio et télévision, d’améliorer l’accès au téléphone et à Internet dans ces zones non couvertes », précise le communiqué du Conseil des Ministres du 23 février.

De plus, ce GIE « mutualisera les services et infrastructures de ces deux opérateurs pour couvrir rapidement et à moindre coût les zones rurales ». Ces 18 villages couverts en urgence ne doivent pas faire oublier ceux qui n’auront pas accès pour le moment. Le projet d’extension de la réduction de la fracture médiatique et numérique du pays « se poursuivra jusqu’à la couverture complète du territoire national », promet le communiqué officiel parvenu hier à la rédaction d’Info241.