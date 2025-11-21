Scrutins annulés et 2e tour des sénatoriales : Bars fermés ce samedi dans plusieurs villes du Gabon

À la veille d’une séquence électorale décisive, le ministère gabonais de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a ordonné ce vendredi la fermeture temporaire des débits de boisson, de ce même jour à 23h59 au samedi 22 novembre à minuit dans plusieurs villes de l’intérieur du pays. Cette décision intervient alors que le pays s’apprête à organiser plusieurs scrutins partiels — législatifs, locaux et sénatoriaux — prévus entre ce samedi, conformément au calendrier communiqué par Hermann Immongault le 11 novembre.

Lire aussi >>> Élections 2025 : Dates des retours aux urnes dans 4 circonscriptions et 2e tour des sénatoriales

Selon le communiqué de l’Intérieur, la mesure est justifiée par les dispositions de la loi n°4/98 sur la sécurité publique et renforcée par l’arrêté n°073/MISD du 21 novembre, concerne les départements du Komo-Kango, de la Mpassa, du Ntem et de l’Okano, ainsi que les communes de Bouamango, Mandji, Mabanda et Mitzic . Elle vise à garantir un environnement électoral apaisé, alors que plusieurs duels déterminants doivent se jouer dès ce samedi.

Un 22 novembre sous haute tension électorale

Le 22 novembre s’annonce comme l’un des jours les plus chargés de l’année politique. Cette date concentrera le second tour des élections sénatoriales dans trois provinces, le premier tour de législatives partielles, ainsi que les élections locales dans l’Okano.

Parmi les scrutins les plus attendus figurent :

Ogooué-Létili (Haut-Ogooué) : Grâce Hilda Landimi Ndjeri (Indépendante, 50 %) face à Daniel Lendoye (PDG, 29,41 %).

Mandji (Ngounié) : Jean Koumbi Guiyedi (PDG) affrontera Maryse Mariam Matsanga Mayila (UDB) après une égalité parfaite (17 voix chacun).

Mabanda (Nyanga) : duel entre Euphreme Outata Nziengui (UDB) et Mbadinga Nguembi (UPR), arrivé en tête avec 50 % au premier tour.

À ces enjeux provinciaux s’ajoute le premier tour des législatives partielles dans le Komo-Kango (Estuaire) et la Mpassa (Haut-Ogooué), tandis que le département du Ntem (Woleu-Ntem) verra se jouer le second tour entre Pascal Eva Nzé (UDB, 43,87 %) et Gildas Patrick Sima Nzue (UN, 18,60 %).

Sécurité renforcée dans les zones concernées

Pour assurer l’application rigoureuse de cette fermeture exceptionnelle, le ministère a instruit les Commandants en chef de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale de multiplier les contrôles. Leur mission : prévenir les troubles, sécuriser les bureaux de vote et garantir la tranquillité publique dans les zones électorales.

Récapitulatif des scrutins électoraux partiels prévus ce samedi

Type de scrutin Date Circonscription Candidats en lice Partis politiques Résultats du 1er tour / Statut Sénatoriales (2ᵉ tour) 22 nov. 2025 Ogooué-Létili / Boumango (Haut-Ogooué) Grâce Hilda Landimi Ndjeri vs Daniel Lendoye Indépendante / PDG 50 % vs 29,41 % Sénatoriales (2ᵉ tour) 22 nov. 2025 Ndolou / Mandji (Ngounié) Jean Koumbi Guiyedi vs Maryse Mariam Matsanga Mayila PDG / UDB 17 voix chacun (égalité parfaite) Sénatoriales (2ᵉ tour) 22 nov. 2025 Doutsila / Mabanda (Nyanga) Euphreme Outata Nziengui vs Mbadinga Nguembi UDB / UPR 50 % pour Mbadinga Nguembi Législatives (1er tour) 22 nov. 2025 2ᵉ siège du Komo-Kango (Estuaire) Non communiqué — Reprise du scrutin Législatives (1er tour) 22 nov. 2025 2ᵉ siège de la Mpassa (Haut-Ogooué) Non communiqué — Reprise du scrutin Législatives (2ᵉ tour) 22 nov. 2025 2ᵉ siège du Ntem (Woleu-Ntem) Pascal Eva Nzé vs Gildas Patrick Sima Nzue UDB / UN 43,87 % vs 18,60 % Législatives (2ᵉ tour éventuel) 6 déc. 2025 Komo-Kango & Mpassa Non communiqué — En cas de nécessité Locales (1 tour) 22 nov. 2025 Département de l’Okano (Mitzic, Woleu-Ntem) Non communiqué — Reprise du scrutin

Cette décision s’inscrit dans une logique préventive déjà appliquée lors d’autres scrutins au Gabon, mais dont l’ampleur reflète cette fois la densité d’un calendrier électoral resserré. La reprise partielle des scrutins, décidée après les invalidations prononcées par la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État, permettra de clore définitivement le processus électoral entamé le 27 septembre.