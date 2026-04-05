Radio Gabon : Dorothée Afinizo Ropivia, premiere femme aux commandes de Radio Mandji à Port-Gentil

La station provinciale de l’Ogooué-Maritime de Radio Gabon a une nouvelle patronne. Nommée lors du Conseil des ministres du 26 février, Dorothée Afinizo Ropivia épouse Nyama a officiellement pris ses fonctions de directrice de Radio Mandji le vendredi 3 avril. Première femme à accéder à ce poste, elle hérite de la mission délicate de moderniser ce média de proximité face aux défis du numérique.

La passation de charges, empreinte de solennité, s’est déroulée dans les locaux de la station à Port-Gentil. Devant un parterre d’autorités administratives et de professionnels du secteur, la nouvelle promue a affiché une détermination sans faille. Dans son allocution de circonstance, elle a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République. Je tiens à exprimer ma gratitude envers le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la confiance placée en ma modeste personne , a-t-elle déclaré, tout en saluant l’appui de la direction générale du groupe Radio Gabon.

Un impératif de modernisation technique et éditoriale

Lucide face aux mutations technologiques, Dorothée Ropivia-Nyama entend adapter l’outil de communication aux exigences de l’heure. Entre l’influence des réseaux sociaux et l’irruption de l’intelligence artificielle, la nouvelle directrice prône une transformation structurelle. Son plan d’action repose sur quatre piliers : le renouvellement des équipements techniques, le relèvement de la qualité des programmes, la diversification des contenus et un renforcement de la proximité avec les auditeurs Marigovéens.

L’installation de la promue

Pour mener à bien ce chantier, la responsable mise avant tout sur la cohésion interne. Elle a appelé ses collaborateurs à un esprit de corps et à un engagement renouvelé, convaincue que l’innovation ne peut aboutir sans une synergie des compétences. La réussite de cette transition repose sur notre capacité à travailler ensemble et à faire preuve de créativité, a-t-elle martelé devant ses équipes.

Une nomination historique sous le signe du renouveau

Présente lors de cette installation, la directrice générale du groupe Radio Gabon, Claudette Okome Eworé, a exhorté le personnel à soutenir cette dynamique. Elle a insisté sur la nécessité de proposer une offre médiatique attractive et inclusive, capable de refléter fidèlement la diversité socioculturelle de la province. De son côté, la préfète du département de Bendjé, Eugénie Marie Caroline Kamara, représentant le Gouverneur, a invité la nouvelle équipe à faire de la station un véritable levier de cohésion sociale et de rayonnement local.

Photo de famille de la cérémonie

Cette nomination revêt une portée hautement symbolique pour le paysage médiatique de la capitale économique. Après plus de vingt ans de règne de feu Michel Wora Duchâteau, suivis de deux années d’intérim, Dorothée Ropivia-Nyama devient la première femme à diriger officiellement la station. Entre la préservation d’un héritage historique et l’urgence de la performance, la nouvelle directrice est désormais attendue au tournant des résultats, dans une province où les attentes des populations en matière d’information sont croissantes.