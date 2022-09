Qualité du réseau mobile au Gabon : Airtel et MoovAfrica ne respectent toujours pas leurs engagements !

C’est ce qui ressort de l’audit lancé le mois dernier par l’Autorité de régulation des communication électroniques (Arcep). Les deux opérateurs mobiles au Gabon que sont Airtel et MoovAfrica Gabon Telecom ne respectent toujours pas les engagements pris en terme de la qualité de couverture réseau sur les axes routiers pour ce qui est de la 3G et de la 4G.

Airtel et MoovAfrica Gabon Telecom continuent de ne pas respecter les engagements pris auprès de l’Arcep sur la qualité de leur réseau mobile. Le rapport de cet audit qui a clairement indiqué que beaucoup restait encore à faire, a été présenté jeudi dernier au cours d’une audience au ministre de l’Economie numérique. En clair, la couverture en réseau mobile sur les axes routiers ne serait toujours pas optimum au Gabon malgré le délai de 5 ans convenu avec les deux opérateurs mobiles.

L’audit diligenté durant le mois d’août a révélé que sur la 4G, Airtel est plus présent que son concurrent avec 38 axes routiers couverts contre seulement 36 pour MoovAfrica. Airtel a ainsi respecté sur la 4G 29 de ses engagements sur les 30 audités quand MoovAfrica totalise 27 engagements non respectés sur ses 29 axes couverts audités. Les mêmes résultats s’observent également sur le 3G avec là encore des engagements toujours non tenus dans les délais impartis par le régulateur.

Selon les résultats d’audit, la couverture 3G d’Airtel serait plus avancé puisque l’opérateur rouge couvre la totalité des 40 axes routiers requis quant son rival n’en compte que 39. Par contre, c’est sur la 3G que les deux opérateurs sont très mauvais élèves. Airtel totalise plus de 27 engagements non respectés sur 30 axes audités contre 20 engagements non respectés pour MoovAfrica qui s’en sort mieux ainsi. Face à ces mauvais résultats, l’Arcep a promis intensifier ses contrôles.