Projet de Constitution du Gabon : La Constituante oppose au texte pas moins de 800 amendements !

Alors que les travaux de la réunion des parlementaires de la transition en assemblée constituante sont censés se terminer ce dimanche, l’on apprend que pas moins de 800 amendements ont été déposés contre le texte en plénière, révèle l’AGP. Une pléthore d’amendement qui démontre que le projet proposé par le Comité constitutionnel national (CCN) suscite autant la controverse que l’intérêt, parmi les parlementaires des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, convoqués depuis le 12 septembre par le président de la transition.

Réunie en session plénière du 18 au 21 septembre, l’Assemblée constituante gabonaise a examiné l’avant-projet de la nouvelle Constitution. Le texte, qui sera soumis à référendum à la fin de l’année, a été largement critiqué par les élus. Sous la présidence de Jean-François Ndongou, président de l’Assemblée nationale, et Paulette Missambo, présidente du Sénat, les parlementaires ont débattu des 194 articles censés être issus du Dialogue national inclusif (DNI) d’avril dernier et élaboré durant 3 mois par le CCN.

Bien que cette assemblée constituante ait été conçue comme une simple chambre d’enregistrement des avis « motivés » des parlementaires, le président de la transition, le CTRI et le gouvernement devront analyser minutieusement les nombreux amendements avant de finaliser le texte et son adoption en conseil des ministres. Près de 800 propositions de modifications ont été formulées, un chiffre révélateur des divergences au sein de la classe politique. Chaque amendement a fait l’objet de discussions intenses, illustrant les différences de vision sur les grandes orientations du futur texte fondamental.

Pour certains parlementaires, ces amendements visent à garantir que la nouvelle Constitution reflète fidèlement les réalités contemporaines du Gabon et aux aspirations démocratiques de ses citoyens. D’autres craignent cependant que la multitude de propositions ne compromette la cohérence du texte, risquant ainsi de diluer ses objectifs initiaux. La recherche d’un compromis entre les visions d’un hyperprésidentalisme et réformistes a constitué un véritable défi tout au long des débats pour parvenir à une constitution plus impersonnelle, tournant ainsi les 56 ans de règne de la famille Bongo.

La Constituante prévue pour dix jours va pouvoir ainsi respecter les délais. La clôture des débats est prévue ce dimanche 22 septembre avec l’adoption du rapport général, élaboré par le bureau de l’Assemblée constituante et son collège de 16 personnalités nommées. Ce rapport devrait énumérer les amendements retenus et jettera les bases du projet final de Constitution. Toutefois, la remise du texte, prévue ce lundi 23 septembre, pourrait être reportée. Le président de la transition étant en déplacement aux États-Unis pour la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Un séjour qui se poursuivra jusqu’au 27 septembre.