Présidentielle 2025 au Gabon : Voici venu l’ACER, le gendarme des élections et de leur transparence !

À quelques mois de la présidentielle d’avril 2025 et face aux critiques sur le retour de l’organisation du scrutin par le ministère de l’intérieur, les autorités ont dégainé une autorité extérieure. Une décision prise ce mercredi lors du conseil des ministres, sous l’instigation du ministère de la Reforme des institutions créant ainsi par décret l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER). C’est à cette structure indépendante que reviendra le devoir de renforcer la crédibilité et la transparence du processus électoral.

Selon le communiqué final ayant sanctionné ce conseil des ministres d'hier, cette nouvelle institution, issue des réformes du Code électoral votées par le Parlement le 20 janvier, aura pour mission de superviser l'ensemble des opérations électorales, garantissant ainsi des élections libres et équitables. L'ACER se positionne comme le gendarme des scrutins dont le ballon d'essai sera la présidentielle du 12 avril 2025. Son rôle ? Veiller au strict respect des règles électorales tout au long de la préparation, de l'organisation et de la gestion des scrutins. Cette autorité censée être indépendante de toute pression politique ou administrative, sera responsable de la surveillance des processus électoraux afin de s'assurer de leur transparence et de leur régularité. L'autorité, qui ne sera pas une institution permanente, sera composée de neuf membres, dont un président, un vice-président, un secrétaire général, deux rapporteurs et quatre autres membres. Ce comité dont les 9 membres n'ont pas encore été désignés, apportera son expertise en matière de gestion électorale et de contrôle des scrutins. Les membres de l'ACER seront chargés de vérifier que toutes les étapes, depuis l'enregistrement des électeurs jusqu'à la publication des résultats, se déroulent dans les règles de l'art. La composition même de cette autorité témoigne de l'importance de garantir une supervision équilibrée et impartiale des élections. L'une des principales ambitions de l'ACER est de rassurer les Gabonais sur l'intégrité du processus électoral, notamment en période de présidentielle. Alors que le pays se prépare à un scrutin décisif, cette autorité sera une garantie de transparence, éloignant toute suspicion de fraude ou de manipulation des résultats. Le contrôle rigoureux des campagnes électorales et du respect des lois électorales sera au cœur de ses missions, afin d'assurer que le choix des électeurs soit respecté et non altéré par des pratiques déloyales.