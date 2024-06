Pour Oligui Nguema, les conclusions du Dialogue national du Gabon n’ont pas « force de loi »

Les 1 000 recommandations du Dialogue national inclusif (DNI) d’avril dernier ont encore beaucoup de chemin à parcourir. et certaines ne verront jamais leur matérialiser. Alors que l’on croyait que les autorités de la transition allaient toutes les intégrer dans notre corpus légal, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a déclaré, embarrassé, lors du Forum économique Gabon-France, que celles-ci n’avaient pas automatiquement « force de loi ».

Bonne nouvelle pour les détracteurs des conclusions du Dialogue national inclusif, toutes les recommandations adoptées par les 680 commissaires pourraient ne jamais voir le jour. C’est la nuance apportée le 29 mai dernier par le président de la transition lors de son déplacement dans la capitale française pour le forum Gabon-France, qui réunissait plusieurs partenaires économiques des deux pays.

Le président de la transition au cours de son allocution jeudi dernier à Paris

« Je comprends que certaines de ces conclusions peuvent vous déranger, mais ce ne sont que des recommandations qui n’ont pas automatiquement force de loi », a promis le général-président lors de son discours devant notamment les représentants du patronat français, avant de préciser finalement les modalités d’entrée en vigueur des recommandations adoptées par les commissaires du DNI.

« La démocratie suppose de laisser les gens s’exprimer librement. Ils se sont exprimés au Dialogue. Il revient maintenant aux Comités mis en place : Comité constitutionnel, Comité de suivi et d’évaluation et Comité de surveillance, constitués d’éminents magistrats, de faire le tri », a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, rassurant ses hôtes.

Une transformation législative qui passera encore par de nombreuses étapes avant de voir le jour. « Au gouvernement et au Parlement de transformer en lois et règlements ce qui peut l’être, en tenant compte de la légalité, de l’efficacité et des engagements internationaux du Gabon, tout en préservant notre souveraineté et notre indépendance économique », a-t-il conclu. Une preuve que plusieurs recommandations pourraient bien passer à la trappe.