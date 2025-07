Pour l’honneur de sa mère, une gabonaise agresse à la bouteille cassée sa copine puis file… en prison !

Ce qui devait être une simple soirée entre amies a tourné au règlement de comptes sanglant à Mandji, dans le département de la Dola, au sud du Gabon. Stecinia Carlie Koumba, une trentenaire gabonaise, a été récemment placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Mouila, rapporte ce jeudi nos confrères de l’Union. Ce, après avoir violemment agressé sa compatriote Camélia Kolanou à l’aide d’un tesson de bouteille transformé en arme blanche.

Les faits se sont déroulés la semaine dernière dans un troquet du Quartier-Commercial de la bourgade de Mandji. Les deux femmes prennent un verre ensemble lorsque l’alcool certainement aidant, des propos jugés irrespectueux envers la mère de la forcenée Camélia ont été lancés par Stecinia. L’ambiance se tend, les insultes fusent, la discussion entre amies dégénère.

La prison de Mouila où séjourne la bagarreuse

Déterminée à laver l’honneur de sa génitrice, Camélia contre-attaque verbalement. Mais Stecinia, elle, voit rouge. Dans un accès de colère, elle renversera sa bière sur sa copine ce qui a poussé les deux femmes à quitter le terrain des mots pour celui physique. Une bagarre éclate et les deux femmes en viennent aux mains. Malmenée, elle se saisit alors d’un morceau de bouteille brisée et le plante dans l’épaule gauche de son amie Camélia.

Résultat : plusieurs points de suture et 10 jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT) pour la victime, selon un certificat médical délivré au centre médical de Mandji-Ndolou. Informée des faits, la brigade de gendarmerie ouvre une enquête après la plainte déposée par la victime. Stecinia Carlie Koumba est interpellée, entendue, et reconnaît immédiatement les faits. Présentée au procureur de la République à Mouila, elle est mise en examen pour coups et blessures volontaires et incarcérée dans la foulée.