Libreville, le
lundi 3 novembre 2025
    Port-Gentil : la 3e édition de la Foire commerciale marigovéenne prix bas déjà en gestation

    Publié le 31 octobre 2025 à 20h38min MàJ : //
    La 3e édition de la Foire commerciale marigovéenne prix bas est en préparation à Port-Gentil. En visite dans l’Ogooué-Maritime, la ministre de la Pêche, de la Mer et de l’Économie bleue, Laurence Ndong, s’est entretenue le 29 octobre avec le collectif des agripreneurs de la province pour faire le point sur les préparatifs de cet événement. L’objectif de cette rencontre était d’évaluer les besoins logistiques et organisationnels liés à la prochaine édition, destinée à lutter contre la vie chère, favoriser l’entrepreneuriat local et soutenir le panier de la ménagère.

    Le manager général Désiré Saphou est revenu sur les retombées positives de la 2e édition, qui s’était tenue du 25 au 31 août dernier, avec la participation active du ministère. Lors de cette manifestation, plus d’une tonne de produits halieutiques avaient été distribués, permettant de proposer le poisson à 1 800 FCFA le kilogramme, contre 2 500 FCFA auparavant. Une initiative saluée par les populations de la capitale économique, confrontées à la hausse du coût des denrées alimentaires.

    Pour la 3e édition, Laurence Ndong a annoncé une contribution accrue de son département, avec la mise à disposition de plus de deux tonnes de poisson, en partenariat avec le Centre de pêche d’Omboué. Cette opération devrait permettre de ramener le prix du kilogramme à 1 000 FCFA. Comme les précédentes, cette foire, organisée avec la participation de plusieurs ministères, associations et opérateurs économiques, vise à valoriser la production locale, promouvoir la consommation nationale et renforcer la coopération économique régionale.

