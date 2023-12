Port-Gentil : 87 présumés criminels appréhendés lors d’une vaste opération contre l’insécurité

ce samedi 16 décembre, une opération majeure coordonnée par le Poste de Commandement Mixte a conduit à l’arrestation de 87 individus suspectés de délinquance dans différents ghettos de Port-Gentil. Cette initiative, rassemblant l’ensemble des forces de l’ordre, vise à restaurer l’ordre et à réduire le niveau d’insécurité dans la ville pétrolière.

Les habitants de Libreville, Lambaréné, et en particulier ceux de Port-Gentil, expriment leurs préoccupations quant à l’insécurité croissante dans leur ville. Selon certains résidents, cette escalade de la délinquance à Port-Gentil est alimentée par le trafic de drogue. En réponse à cette situation préoccupante, le Poste de commandement mixte a lancé hier une opération d’envergure qui a permis d’appréhender plusieurs individus.

Quelques armes retrouvés sur les personnes interpellées

Les forces de l’ordre, avec courage, ont démantelé plusieurs ghettos situés dans les quartiers rouges de la cité pétrolière, notamment ceux de la Colombie, Medellín, Quartier Chic, le Nyaoulet, et Massuku. Au total, 87 présumés criminels ont été capturés pour diverses infractions. Parmi eux, Brice Divassa Ngoma, un individu de 43 ans sans emploi, reconnu comme un chef de gang parmi les dealers et les consommateurs de stupéfiants à Port-Gentil.

« Ils m’ont trouvé en train de fumer du chanvre chez moi. On m’a pris avec la preuve, ça ne peut pas être autrement », a admis Brice Divassa Ngoma. L’opération a également permis de saisir des armes et d’appréhender des braqueurs notoires, dont Pambo Mbongo, âgé de 30 ans et sans emploi, trouvé en possession de plusieurs packs de tabac indien, de machettes, de couteaux et de ciseaux.

Brice Divassa (gauche) et Pambo Mbongo (droite) aux mains de la justice

« Je suis là pour détention de cannabis. Ils m’ont pris avec ça dans la maison avec quelques saisies de machettes. Le cannabis m’appartient, je le consomme, je l’achète au Quartier Chic avec les personnes positionnées en plein carrefour. Je consomme ça depuis 3 ans et je vends également ça à 500 francs CFA », a déclaré Pambo Mbongo.

Malgré ces arrestations, les forces de l’ordre ne perdent pas espoir et prévoient des opérations conjointes avec d’autres unités sécuritaires pour lutter contre l’insécurité persistante à Port-Gentil. Cette intervention rassurante devrait contribuer à ramener rapidement la quiétude dans les quartiers de la ville de l’or noir.

Suite à ces arrestations, un tri sera effectué en fonction des infractions, et les délinquants seront présentés devant le Procureur de la République, renforçant ainsi l’engagement des autorités à garantir la paix et la sécurité des personnes et des biens à Port-Gentil.