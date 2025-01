Port-Gentil : 20 détenus formés en électricité et climatisation pour favoriser leur réinsertion sociale

Dans le cadre d’un programme de réinsertion sociale, 20 détenus de la prison centrale de Port-Gentil suivent une formation en électricité bâtiment et en froid et climatisation. Cette initiative, pilotée par l’association Prison et Hôpital pour Jésus-Christ (PHJS), vise à doter ces hommes en conflit avec la loi de compétences professionnelles leur permettant de s’insérer durablement dans la société après leur libération.

Plusieurs détenus libérés de prison en « sortie sèche », sans accompagnement, récidivent dans les mois qui suivent. L’association Prison et Hôpital pour Jésus-Christ soutient les initiatives visant à améliorer les chances de réinsertion des personnes condamnées, dans l’intérêt de toute la société. C’est dans cette vision qu’elle a offert la semaine dernière une formation en électricité bâtiment et en froid et climatisation pour près de 20 hommes en conflit avec la loi. Photo de famille « La formation vise la réinsertion des détenus. C’est pour encourager les détenus à ce qu’ils aient droit à un métier pour se prendre en charge. Le formateur nous a rassurés qu’au bout de trois mois, ils peuvent déjà être de très bons techniciens », a indiqué jeudi dernier la responsable de l’ONG Prison et Hôpital pour Jésus-Christ, Sostina Ndoumou. Ce projet repose sur plusieurs objectifs, notamment celui d’accompagner le détenu à la fin de sa détention, en préparant sa sortie en amont par un accompagnement global visant la reconstruction sociale par des formations, entre autres. L’insertion des personnes détenues à l’issue de leur période de détention est un enjeu clé dans lequel nombre d’associations comme Prison et Hôpital pour Jésus-Christ sont actives. Une initiative des autorités et de cette association pour promouvoir la réinsertion sociale des détenus, en vue de lutter contre la récidive. « Il y a des attestations qui sont prévues pour la suite. Ça va prouver qu’ils ont été formés », poursuit Sostina Ndoumou. Les mercredis et les jeudis, soit une fois par semaine, ils bénéficient de deux heures de cours. Un projet dont l’objectif est d’aider les détenus à avoir un métier et à préparer leur retour en toute sérénité dans la société. Il permet également le renforcement des capacités des personnels pénitentiaires qui prendront le relais dans l’encadrement professionnel des détenus à court, moyen et long terme. « Ils prennent conscience qu’ils en ont besoin. Ils ont ce désir de connaître un métier et d’être autonomes en sortant d’ici », expliqué Olivier Aboghe, chef du département froid et climatisation au lycée technique de Port-Gentil.